Бригада Бьорна Кёйперса обслужит матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия

Голландский арбитр Бьорн Кёйперс назначен на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия. Помогут ему в качестве лайнсменов Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Четвертым арбитром будет француз Клеман Тюрпен. Резервным лайнсменом – его соотечественник Николя Дано.

Кёйперс уже судил сборную России, правда юношескую. Именно он обслуживал в 2006 году финал молодежного чемпионата Европы, когда русские по пенальти одолели сборную Чехии и сенсационно стали чемпионами.

Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня матчами Уругвай – Португалия и Франция – Аргентина.

Матч России и Испании состоится 1 июля на стадионе «Лужники».

На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.

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