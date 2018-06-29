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Килиан Мбаппе пожертвует денежные бонусы с ЧМ-2018 на благотворительность

Мбаппе пожертвует денежные бонусы с ЧМ на благотворительность
Eurosport

21 мин. назад

У тинейджера большое сердце.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует все деньги, которые он зарабатывает, выступая за национальную команду на ЧМ-2018. Его бонус составляет 20 тысяч евро за каждую игру.

Все средства он передает в фонд Premiers de Cordées, чьим попечителем является. Килиан считает, что футболистам не нужны деньги, чтобы представлять свою страну. Помимо бонуса за игру, Мбаппе пожертвует свою часть премии, которая рассчитывается как 30% от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды, сообщает L'Équipe.

  • Франция в 1/8 финала сыграет с Аргентиной.
  • Матч состоится 30 июня на «Казань Арене».

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