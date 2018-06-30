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Антуан Гризманн: «Хочу выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов и затем спокойно доигрывать в MLS»

Гризманн: «Хочу выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов и затем спокойно доигрывать в MLS»
Eurosport

1 час назад

Хороший план.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, как много значит для него победа на чемпионате мира.

«Выигрыш чемпионата мира – как одержимость. Я хочу быть чемпионом мира, выиграть Лигу чемпионов и затем спокойно доигрывать в MLS», – заявил Гризманн.

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