Антуан Гризманн: «Хочу выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов и затем спокойно доигрывать в MLS»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, как много значит для него победа на чемпионате мира.

«Выигрыш чемпионата мира – как одержимость. Я хочу быть чемпионом мира, выиграть Лигу чемпионов и затем спокойно доигрывать в MLS», – заявил Гризманн.

Франция сыграет в 1/8 финала с Аргентиной. Матч пройдет 30 июня в Казани. Начнет ли Гризманн воплощение своего плана в игре с Месси?

Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Гризманн дважды играл в финале ЛЧ в составе «Атлетико», но оба раза уступил трофей «Реалу».

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