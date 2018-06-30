Хорхе Сампаоли: «Аргентина сыграет с ножом в зубах и, надеюсь, пройдет дальше»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала чемпионата мира против сборной Франции.

«Мы должны взять инициативу в свои руки, выставить тех игроков, которые позволят нам контролировать игру, особенно против такой команды, как Франция. Они очень быстро перемещают мяч. Если мы не будем контролировать игру, на первое место выйдет физика, что нам не подойдет.

Будет плохо, если у Франции пройдут ее контратаки. Аргентина сыграет с ножом в зубах и, надеюсь, пройдет дальше», – приводит слова Сампаоли Marca.

Матч Франция – Аргентина начнется сегодня, 30 июня, в 17:00.

На групповом этапе Франция набрала 7 очков, Аргентина – 4.

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