Оливер Кан: «Больше других меня разочаровали Хедира и Озил. Они провалились почти по всем пунктам»

Легенда сборной Германии Оливер Кан жестко прошелся по звездам Бундестим – Сами Хедире и Месуту Озилу.

«Они не заслужили пройти дальше. Игроки не продемонстрировали нужной отдачи во время группового этапа. Им не хватало единства, игра была слишком статична. Больше других меня разочаровали Сами Хедира и Месут Озил. Они плохо смотрелись в игре с Мексикой и сели в запас, когда Германия обыграла Швецию.

Во встрече против Южной Кореи Хедира и Озил получили еще один шанс, но не воспользовались им. Это два самых опытных игрока в составе сборной, но они провалились почти по всем пунктам», – приводит слова Кана Teamtalk.

В 2002 году Германия с Каном в составе вышла в финал ЧМ, где уступила Бразилии – 0:2.

Кан стал лучшим игроком того турнира.

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