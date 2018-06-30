Криш забил из-за ворот на тренировке, но Неймар сделал это раз в 100 круче из сложнейшего положения
Какой уж тут Роналду.
Сборная Бразилии готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики, а особенно усердствует форвард «ПСЖ» Неймар.
Посмотрите, какую красоту Ней забил на тренировке: как вообще мяч залетел в ворота, если он изначально находился в 5-6 метрах за линией поля? Звезда «пентакампеонов» рушит все законы физики.
- Матч Бразилия – Мексика пройдет 2 июня в Самаре. Начало игры – в 17:00.
- Неймар на чемпионате мира-2018 забил один гол.
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