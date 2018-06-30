Хорхе Сампаоли ждет судьба Йоахима Лёва. Но он в этом не виноват

Если Аргентина не обыграет Францию в 1/8, то Хорхе Сампаоли присоединится к Йоахиму Лёву в списке главных неудачников чемпионата мира. Так, скорее всего, и случится: слишком круты быстрые атаки французов и слишком плоха аргентинская оборона. Магия Маркоса Рохо действует только на команды уровня Нигерии.

У аргентинцев и немцев было слишком много игровых проблем, поэтому о совместном провале Сампаоли и Лёва надо говорить прямо сейчас, не дожидаясь вылета первого. Их неудачу было сложно предсказать. И тот, и другой – хорошие тренеры, если не элитного, то точно предэлитного европейского уровня. А сборные, которыми руководят мужчины, по таланту превосходили всех конкурентов на групповом этапе – извините, хорваты и датчане.

Йоахим ЛёвGetty Images

Хорхе и Йоахим провалились, потому что хотели, чтобы их сборные играли как европейские топ-клубы. Образцом для Аргентины можно считать «Тоттэнхэм» Маурисио Почеттино, для Лёва – «Барселону» Пепа Гвардиолы. Единственное отличие между немецким и аргентинским проектами в том, что немцу было гораздо проще его реализовать: за спиной Лёва много лет подготовки и вся система немецкого футбола, которая не боялась признать, что копирует испанскую, но с улучшенной организованностью. Сампаоли же пришел год назад на выжженное борьбой «билардистов» и «меннотистов» поле (южноамерикаских тренеров-сторонников оборонительного и атакующего футбола соответственно).

Проблема в том, что стиль, который ставят современные топы, предательски сложен. Позиционная игра, прессинг, контрпрессинг – все эти компоненты нельзя поставить команде на хорошем уровне даже за месяц. Тот же Почеттино в первый сезон уронил «Тоттэнхэм» ниже уровня, на котором он играл при Тиме Шервуде. Чтобы сделать из топ-клуба машину по унижению, Гвардиола в «Манчестер Сити» потратил год, а в «Баварии» – два. Максимальное время, за которое собирается национальная команда перед первым официальным матчем – две-три недели.

Игра «Ливерпуля», «Сити», «Тоттенхэма» к тому же предполагает отличную физическую готовность. На чемпионат мира игроки топовых сборных приезжают измотанными 50-60 матчами в трех-четырех турнирах за девять месяцев. И абсолютное большинство этих матчей они играют на пределе. Особенно было заметно, насколько не хватает физики немцам в последнем матче: первый тайм с корейцами они просто стояли, а когда надо было срываться в контратаку или контрпрессинг, совершали все действия на секунду-две позднее соперников.

Наконец, топ-клубы – это топ-игроки на всех позициях, причем подобранные не просто так, а в соответствии с необходимыми главному тренеру качествами. И Лёв, и Сампаоли набрали футболистов в команду как раз по «системному принципу», когда состав выбирается исходя из идеальной в теории тактики, а не наоборот. Ради этого им пришлось пожертвовать уровнем и сбалансированностью основы. Из-за отсутствия в Германии разрушителя с хорошим первым пасом Лёв ставил в центр поля Крооса и Хедиру, а Сампаоли вообще предпочел Банеге и Игуаину ноунеймов из аргентинского чемпионата.

Гонсало ИгуаинImago

На самом деле, национальная сборная может играть в сложный футбол и остаться успешной. Но для этого нужны два условия. Либо ты Испания – когда сильнейшие игроки из твоей страны созданы для того, чтобы катать тики-таку все 90 минут и даже больше. Либо ты опираешься на блок из представителей одного клуба, которые привыкли играть в сложный футбол вместе, как Германия в 2014-м.

Идеальной топ-сборной после группового этапа кажется сборная Франции. Дидье Дешам первым из тренеров-претендентов на титул понял: футбол сборных и футбол клубов – два совершенно разных вида спорта с разными правилами. В первом тебя ждет 20 автобусов, играющих по схеме 4-4-2 на контратаках и забросах на большого форварда, а времени подготовиться, чтобы их победить, у тебя будет гораздо меньше. Поэтому Дешам мимикрировал под андердога. Его команда так же безыдейна в атаке, но более сбалансирована и тактически гибка. Ради баланса Дидье может даже предпочесть Блеза Матюиди Усману Дембеле. Кажется, это единственно верная стратегия, чтобы дойти до финала.

От судьбы Лёва тренера Аргентины спасло только досрочное признание поражения. Перед игрой против Нигерии он провел встречу с игроками и, судя по всему, именно под их влиянием (а точнее, под влиянием Лео Месси) поменял схему с 3-4-3 на барселонские 4-3-3, дал Лео больше свободы, а пахать за него поставил Игуаина.

Дух времени победить гораздо сложнее, чем команду, в основе которой выходит не лучший футболист «Амкара». Проекты обоих тренеров оказались слишком амбициозными, чтобы реализовать их в эпоху, когда обороняться научилась даже сборная Ирана.

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