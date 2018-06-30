Getty Images

Робер Пирес: «Александр Головин – совершенный игрок, русский Лука Модрич»

Пирес: «Головин – совершенный игрок, русский Модрич»
Eurosport

1 час назад

С таким парнем в составе есть шансы пройти Испанию.

Экс-полузащитник сборной Франции и «Арсенала» Робер Пирес считает, что звезда сборной России Александр Головин станет одним из лучших игроков в Европе.

«В сборной России мне больше всех понравился Головин. Для меня он – номер один. Он заметно сильнее всех футболистов сборной России, абсолютно лучший игрок. По-моему, он может сделать все – у него хороший дриблинг, он прекрасный ассистент, может забивать голы.

Головин – это совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее отличное. Я уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба английской Премьер-лиги», – приводит слова Пиреса «Спорт-Экспресс».

  • Головин в двух матчах на чемпионате мира-2018 забил один гол и отдал 2 голевые передачи.
  • 1 июля Александр в составе сборной России сыграет со сборной Испании в рамках 1/8 финала.

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова

01:26
Популярные видео
Ставки за 300. Аргентина вылетит, низ в матче команд Суареса и Роналду
2 507 просмотров19 ч
«Русские девушки абсолютно прекрасны». Фанаты – об использовании Тиндер в России
7 385 просмотровВчера в 11:44
А еще вам может понравиться