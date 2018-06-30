Надя Карпова: «Испанию мы не пройдем. А вот Португалию смогли бы»

Нападающая сборной России и испанской «Валенсии» Надежда Карпова рассказала, чего ждет от матча 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией.

«Испанию мы не пройдем. А вот Португалию смогли бы. СМИ сделали такую шумиху вокруг сборной, что мы не выйдем из группы. Это же изи группа, конечно, мы должны были выйти», – приводит слова Карповой The Flow.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках», в 17:00.

Карпова присоединилась к «Валенсии» в сентябре 2017 года.

Ранее футболистка выступала за «Чертаново» и «Зоркий».

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