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Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе. Он выйдет за день до игры с Мексикой

Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе. Он выйдет за день до игры с Мексикой
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Намечается что-то горячее.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустит новый фильм о допинге, только теперь в бразильском футболе. Премьера намечена на 1 июля – за день до матча Бразилия – Мексика, который пройдет в Самаре в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

«1 июля, за день до игры Бразилия – Мексика: новый эпизод фильма ARD «Допинг. Совершенно секретно». Название: «12-й игрок Бразилии». Широко распространенная культура обмана в стране с самым большим количеством допинг-случаев в футболе», – написал Зеппельт в твиттере.

  • Первый эпизод фильма «Допинг. Совершенно секретно» вышел в 2017 году.
  • В апреле 2018 года Зеппельт сообщил о 9 тысячах положительных допинг-проб у русских спортсменов.

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