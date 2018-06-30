Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе. Он выйдет за день до игры с Мексикой

Немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустит новый фильм о допинге, только теперь в бразильском футболе. Премьера намечена на 1 июля – за день до матча Бразилия – Мексика, который пройдет в Самаре в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

«1 июля, за день до игры Бразилия – Мексика: новый эпизод фильма ARD «Допинг. Совершенно секретно». Название: «12-й игрок Бразилии». Широко распространенная культура обмана в стране с самым большим количеством допинг-случаев в футболе», – написал Зеппельт в твиттере.

Первый эпизод фильма «Допинг. Совершенно секретно» вышел в 2017 году.

В апреле 2018 года Зеппельт сообщил о 9 тысячах положительных допинг-проб у русских спортсменов.

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