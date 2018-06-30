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ФИФА забрала у Марадоны бонус за посещение игр. Еще один некрасивый жест – и его выгонят со стадиона

ФИФА забрала у Марадоны бонус за посещение игр. Еще один некрасивый жест – и его выгонят со стадиона
Eurosport

60 мин. назад

Диего нужно быть поаккуратней.

ФИФА больше не будет платить деньги Диего Марадоне за посещение матчей чемпионата мира после неприличного жеста во время игры Нигерия – Аргентина.

Как сообщает Diario Correo, ФИФА лишит Марадону экономического бонуса – 11 тысяч евро за посещенную игру. Кроме того, в организации настаивают, чтобы Диего улучшил свое поведение на стадионах, иначе ему запретят посещать матчи.

  • Аргентина выиграла у Нигерии со счетом 2:1, благодаря этой победе «альбиселесте» вышли в плей-офф.
  • 30 июня Аргентина сыграет в 1/8 со сборной Франции, начало матча – в 17:00.
  • Марадона посетит предстоящую встречу.

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