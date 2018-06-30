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ФИФА забрала у Марадоны бонус за посещение игр. Еще один некрасивый жест – и его выгонят со стадиона
Диего нужно быть поаккуратней.
ФИФА больше не будет платить деньги Диего Марадоне за посещение матчей чемпионата мира после неприличного жеста во время игры Нигерия – Аргентина.
Как сообщает Diario Correo, ФИФА лишит Марадону экономического бонуса – 11 тысяч евро за посещенную игру. Кроме того, в организации настаивают, чтобы Диего улучшил свое поведение на стадионах, иначе ему запретят посещать матчи.
- Аргентина выиграла у Нигерии со счетом 2:1, благодаря этой победе «альбиселесте» вышли в плей-офф.
- 30 июня Аргентина сыграет в 1/8 со сборной Франции, начало матча – в 17:00.
- Марадона посетит предстоящую встречу.
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