ФИФА забрала у Марадоны бонус за посещение игр. Еще один некрасивый жест – и его выгонят со стадиона

ФИФА больше не будет платить деньги Диего Марадоне за посещение матчей чемпионата мира после неприличного жеста во время игры Нигерия – Аргентина.

Как сообщает Diario Correo, ФИФА лишит Марадону экономического бонуса – 11 тысяч евро за посещенную игру. Кроме того, в организации настаивают, чтобы Диего улучшил свое поведение на стадионах, иначе ему запретят посещать матчи.

Аргентина выиграла у Нигерии со счетом 2:1, благодаря этой победе «альбиселесте» вышли в плей-офф.

30 июня Аргентина сыграет в 1/8 со сборной Франции, начало матча – в 17:00.

Марадона посетит предстоящую встречу.

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