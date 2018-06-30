Франция и Аргентина – самые убогие фавориты ЧМ. Их тянут на дно Лионель Месси и Поль Погба

После жеребьевки группового этапа ЧМ Аргентина и Франция входили в пятерку главных фаворитов турнира по версии букмекеров. Команды настолько плохо стартовали в России, что теперь сборная Дешама идет у контор лишь на пятом месте, а парни Сампаоли вообще седьмыми. Серьезный регресс с учетом, что участников стало в два раза меньше.

Убогость Аргентины и Франции лучше всего подчеркивает статистика явных голевых моментов – к ним Opta причисляет эпизоды, которые при прочих равных должны завершиться голом. Метрика не идеально, но достойно отражает качество игры, с которым у обеих команд были серьезные проблемы в группе.

Оливье ЖируGetty Images

В трех матчах с Австралией, Перу и Данией французы создали всего три явных момента. Это ужасный показатель по любым меркам, а для самой талантливой команды турнира – катастрофа. При этом из трех моментов один – пенальти Гризманна в первой игре, оставшиеся два – удары Мбаппе во второй. То есть, без учета пенальти явные моменты на ЧМ были только у одного игрока. Ужас.

Францию спасает тот факт, что ни в одном из матчей они не уступили сопернику по этому показателю. Результаты и игра Аргентины – полнейший провал. Они проиграли по явным моментам и Исландии, и Хорватии, и даже Нигерии. В расшифровке все выглядит еще хуже: если у соперников Франции был всего один шанс (пенальти Единака), то аргентинцы допустили сразу семь. Это худший результат среди участников плей-офф наряду с Колумбией и Швейцарией.

Жалкая статистика Франции – отсылка к крайне трусливой тактике Дешама. За два года Дидье не поставил команде позиционный футбол, из-за чего она просто вынуждена полагаться на контратаки и лонгболы на Оливье Жиру. Еще одна причина – звездный статус Погба, который он совершенно не подтверждает.

В теории именно Поль должен разгонять атаки Франции, забрасывать мячи на ход Дембеле и Мбаппе и управлять темпом игры. Получается слабо. Погба отметился крутыми передачами против Австралии, но игру и весь групповой этап сделал Н'Голо Канте – крайне недооцененный опорник, на фоне которого Поль выглядит просто дном.

Проблемы Погба делятся на две логичные части – оборону и атаку. С мячом Поль занимает пространство одного из нападающих (чаще всего Дембеле) и не подстраивается под позицию партнера. Итог: атака Франции становится слишком предсказуемой, сопернику легко ее сдержать.

В обороне француз банально не дорабатывает. За это Моуринью отправил его в какой-то момент на скамейку «МЮ», из-за этого Дешам делает игру Франции еще примитивнее и вынужден отдавать мяч. Против Перу это привело к выходу на левом фланге Матюиди: Блез прикрывал сильного правого защитника перуанцев Адвинкула и заодно страховал Погба.

Отвратительность Аргентины тоже завязана на личностях тренера и лучшего игрока. Хорхе Сампаоли пришел в команду только в прошлом году, в отличие от коллег на ЧМ у него не было времени на проработку своих идей. Усугубляет ситуацию Месси: Лео губит даже те позитивные на бумаге моменты, что Сампаоли пытался вкрутить в игру Аргентины.

За несколько месяцев до турнира коуч планировал использовать в России схему 3-5-2. Она минимизирует отсутствие у Аргентины качественных крайних защитников. Логичный ход, но Месси настоял на 4-4-2, которая ему знакома по «Барселоне» и, наоборот, требует классных фулбеков для создания ширины в атаке.

Лео Месси на тренировкеGetty Images

Гибридная расстановка (3-5-2 в атаке, 4-4-2 в обороне) лишила Аргентину выстроенности впереди. Сампаоли попробовал исправить ситуацию, возложил функции плеймейкера на защитников, но Лео уничтожил идею в матче с Исландией: после незабитого пенальти Месси сам отходил за мячом, после чего лупил издали – 7 из 11 ударов он нанес из-за пределов штрафной. Это слишком много и слишком неразумно против закрытого соперника.

Более-менее ситуацию наладил выход Банеги в заключительном матче с Нигерией. Эвер, пожалуй, лучше остальных полузащитников Аргентины доставляет мяч вперед дальними передачами. Месси не пришлось опускаться за ним назад, делать кучу сомнительной работы и тупо тратить энергию – Банега сделал три передачи под удар, столько же передач вразрез и, собственно, голевую на Лео.

Перед игрой с Францией смущает лишь плохой прессинг в исполнении Месси. Сампаоли помешан на этом компоненте, очень круто поставил его Чили, но лень и недисциплинированность Лео убивают задумку. Соперники по группе (особенно Хорватия) легко преодолевали давление, благодаря чему создавали качественные моменты. Защитники аргентинцев не справляются с масштабом задачи, которую им регулярно подкидывает лидер.

Чисто на бумаге преимущество за Францией. Команда готова играть в циничный футбол и неплохо закрыла недостатки главной звезды. Аргентина, наконец, создала комфортные условия для Лео, но при этом очень уязвима к контратакам из-за недостатков фронтмена. В индивидуальном плане интрига тоже на уровне: Месси может оголить слабости Погба в защите, Погба может получить свободу из-за беспечности Лео и отправить в прорыв партнеров.

Фавориты все еще проблемные, но это не значит, что в Казани обязательно будет скучно.

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