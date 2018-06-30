Немецкий футбольный союз: у нас нет другой опции – Йоахим Лёв остается

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и его коллеги проголосовали против ухода Йоахима Лёва с поста главного тренера национальной сборной.

«Нужно немного времени, чтобы переварить то, что случилось. Конечно, мне стоит спросить у себя, почему мы не вышли из группы», – приводит Transfermarkt слова Гринделя.

Публикация на авторитетном сайте начинается со слов «Другая опция отсутствует», намекая на то, что Лёв продолжит работу со сборной Германии. Это подтверждают слова членов Немецкого футбольного союза: «У нас нет другого мнения – все однозначно проголосовали за то, чтобы довериться тренеру».

На чемпионате мира-2018 Германия впервые в истории не вышла из группы.

Лёв работает с Бундестим с 2006 года. За это время немцы ни разу не вылетали с крупных турниров раньше полуфинала.

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