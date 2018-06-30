Getty Images

Немецкий футбольный союз: у нас нет другой опции – Йоахим Лёв остается

Немецкий футбольный союз: у нас нет другой опции – Лёв остается
Eurosport

1 час назад

В Германии – за стабильность.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и его коллеги проголосовали против ухода Йоахима Лёва с поста главного тренера национальной сборной.

«Нужно немного времени, чтобы переварить то, что случилось. Конечно, мне стоит спросить у себя, почему мы не вышли из группы», – приводит Transfermarkt слова Гринделя.

Публикация на авторитетном сайте начинается со слов «Другая опция отсутствует», намекая на то, что Лёв продолжит работу со сборной Германии. Это подтверждают слова членов Немецкого футбольного союза: «У нас нет другого мнения – все однозначно проголосовали за то, чтобы довериться тренеру».

  • На чемпионате мира-2018 Германия впервые в истории не вышла из группы.
  • Лёв работает с Бундестим с 2006 года. За это время немцы ни разу не вылетали с крупных турниров раньше полуфинала.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я пил «Русский стандарт», «Русский стандарт», «Русский стандарт». Фанаты – о русской кухне

01:22
Популярные видео
«Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова
3 147 просмотров8 ч
Ставки за 300. Аргентина вылетит, низ в матче команд Суареса и Роналду
2 650 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться