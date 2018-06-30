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Зажигательный танец Криша перед игрой с Уругваем. Португальцу явно очень хорошо в России

Зажигательный танец Криша перед игрой с Уругваем. Португальцу явно очень хорошо в России
Eurosport

1 час назад

Тыц-тыц-тыц.

Форвард сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду находится в отличном настроении перед игрой против Уругвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

На одной из предматчевых тренировок Криш зажигательно станцевал перед партнерами и дал понять сопернику, что пощады не будет.

  • Матч Уругвай – Португалия пройдет 30 июня в Сочи. Начало встречи – в 21:00.
  • На групповом этапе Криштиану забил 4 мяча в 3 матчах.
  • Португалия заняла второе место в группе с Испанией, Ираном и Марокко, Уругвай – первую строчку в группе с Россией, Саудовской Аравией и Египтом.

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