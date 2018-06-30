Дэвид Бекхэм вырвался на природу с Гаем Ричи и выудил на ужин симпатичных лососей

Легенда сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм съездил на рыбалку в Исландию и выловил несколько серебристых рыбин.

«Все, что я могу сказать: какое это было прекрасное путешествие! Прекрасная страна, прекрасные люди, а их гостеприимность, возможно, лучшая из всех», – написал Бекхэм в инстаграме.

Вместе с бывшим футболистом в Исландии порыбачили режиссер Гай Ричи и бизнесмен Тор Бьорголфссон.

Сборная Исландии покинула чемпионат мира в России после группового этапа.

Бьорголфссон – первый милиардер в истории Исландии.

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