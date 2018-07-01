Испания – Россия: перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018. Москва, стадион «Лужники»

Россия уже выполнила задачу минимум и впервые в истории вырвалась из группы. Теперь на команду Черчесова ничего не давит – можно расслабиться, разжигать и играть в удовольствие.

У Испании все абсолютно наоборот. Команда с трудом обыграла Иран и на последних минутах ушла от позора с Марокко. Без босса «Фурии роха» очень тяжело – Россия может этим воспользоваться и впервые обыграть испанцев. Шансы забить у Дзюбы и компании точно будут.

Кто посмотрит матч по ТВ

Потерь у испанцев нет, хотя вполне могли возникнуть проблемы. Йерро выставил на матч с Марокко основу, но обошлось без травм.

Ранее журналисты поставили под сомнение компетентность в сборной Де Хеа: вратаря обвинили в слабой игре, из-за которой оборона потеряла надежность. Но Йерро на пресс-конференции жестко ответил: «Давид выйдет в основе».

У России точно не будет Смольникова, получившего красную карточку в игре с Уругваем. Под вопросом участие Ерохина и Дзагоева, которые получили повреждения. Точно вернется в старт Головин, который отдыхал в заключительном туре.

Алан ДзагоевGetty Images

Форма

О форме испанцев судить очень сложно – команда по-прежнему бьется без тренера. «Фурия роха» закрутила крутой сюжет с португальцами, но с Ираном и Марокко игра шла тяжелее. Йерро не менял состав на заключительный тур, но опасается Россию и ее свежих футболистов.

Черчесов сделал небольшие перестановки в игре с Уругваем и все испортил. Смольников провалил подмену Фернандеса, а Миранчук даже близко не напоминал Головина. Возможно, теперь лидеры команды будут свежее, но есть вероятность, что дополнительный отдых сбил их с хорошего ритма.

Яго Аспас, Испания – МароккоGetty Images

Кто что сказал

Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании: «Мы знаем, как играет сборная России. Она активно использует фланги и активно доставляет мяч в линию атаки вверх, что делает их опасным соперником». (Marca)

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Весной 1991 года «Спартак» играл в «Лужниках» с «Реалом», я был в воротах, а Йерро – выступал за «Реал»? И тогда, и сейчас испанцы – фавориты. Но не боги горшки обжигают, это и есть рецепт. Йерро был прекрасным игроком, сейчас прекрасный руководитель. Но «Лужники» были другими, погода другая. Нам удалось сделать то, во что никто не верил. У нас есть шанс что-то повторить». («Чемпионат»)

Лицом к лицу

После развала СССР Россия ни разу не обыгрывала Испанию (2 ничьи и 4 поражения).

В последней игре в ноябре Россия сгоняла с испанцами бодрую ничью – 3:3.

Испания не проигрывает уже 23 матча подряд (15 побед и 8 ничьих). Это самая длинная серия среди всех участников ЧМ.

Испания доминировала во владении мячом в 32 из 33 матчах на ЧМ и Евро. Лишь в финале Евро-2008 испанцы катали мяч меньше немцев (46%).

Этот матч может стать для Иньесты 30-м на ЧМ или Евро. Ранее такой цели достигли Касильяс и Рамос.

Иско поучаствовал в 12 голах за последние 15 матчей сборной Испании (10 мячей и 2 ассиста).

Иско и Давид СильваGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Бьорна Кёйперса. На этом ЧМ 45-летний голландец отработал уже на двух матчах: при нем Уругвай обыграл Египет (1:0), а Бразилия – Коста-Рику (2:0). В этих матчах Бьорн показал 7 желтых карточек, никого не удалил и не поставил ни одного пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Дзюба и Смолов никогда не отличались агрессивной работой в обороне. Парни должны будут прессинговать Бускетса, но у них не получится. Серхио разобьет их прессинг и вырежет пас за спину защитника – это слабое место команды Черчесова.

Обделается

Игнашевич – очень медлительный защитник, а еще он слабо играет при стандартах. Испанцы, напротив, хорошо используют стандарты и уже нанесли после них 18 ударов на этом турнире.

Сергей ИгнашевичGetty Images

Котировки букмекеров

У испанцев простая сетка и все шансы на финал ЧМ. Если тебе уже приснилось, кто сыграет в решающем матче, то можно заработать на интуиции. Деньги выдают тут.

Победа Испании: 1,731

Ничья: 4

Победа России: 6,85

Лучшие ставки на ЧМ

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