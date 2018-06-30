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Багаж пятерых футболистов сборной Уругвая потерялся по дороге в Сочи

Багаж пятерых футболистов сборной Уругвая потерялся по дороге в Сочи
Eurosport

51 мин. назад

Неприятный инцидент произошел в нижегородском аэропорту.

Несколько футболистов сборной Уругвая прилетели в Сочи на матч с Португалией без багажа. Их имена не уточняются.

«Пять чемоданов не долетели до аэропорта Сочи из Нижнего Новгорода», – сообщили «Интерфаксу» в аэропорту Сочи.

Сочинские полицейские выяснили, что пять чемоданов остались в нижегородском аэропорту Стригино.

  • Матч Уругвай – Португалия пройдет 30 июня на стадионе «Фишт». Игра начнется в 21:00 мск.
  • На групповом этапе Уругвай обошел Россию.

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