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Багаж пятерых футболистов сборной Уругвая потерялся по дороге в Сочи
Неприятный инцидент произошел в нижегородском аэропорту.
Несколько футболистов сборной Уругвая прилетели в Сочи на матч с Португалией без багажа. Их имена не уточняются.
«Пять чемоданов не долетели до аэропорта Сочи из Нижнего Новгорода», – сообщили «Интерфаксу» в аэропорту Сочи.
Сочинские полицейские выяснили, что пять чемоданов остались в нижегородском аэропорту Стригино.
- Матч Уругвай – Португалия пройдет 30 июня на стадионе «Фишт». Игра начнется в 21:00 мск.
- На групповом этапе Уругвай обошел Россию.
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