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Испанец объявил себя создателем VAR и потребовал от ФИФА 15 миллионов евро

Испанец объявил себя создателем VAR и потребовал от ФИФА 15 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Человек против системы.

Гражданин Испании Франсиско Лопес объявил себя автором VAR и считает, что ФИФА задолжала ему крупную сумму денег. По словам Лопеса, он еще в 1999 году направил свой проект «Футбол XXI века (технологии будущего для судейских бригад)» в Министерство образования и культуры.

«Я собираюсь потребовать от ФИФА 15 миллионов евро: 3 миллиона в год на 5 лет. У меня есть все доказательства.

Нынешняя система – это настоящее отражение того, что я описывал и развивал. Все то же самое, что могло быть сделано еще в 1999 году, с не большими изменениями в виде системы шифрования.

Много лет назад это было изобретением ради футбола. Мне не нужно было ни евро. Но ФИФА действует эгоистично. Они получили запрос и не ответили. Простая встреча и благодарность могли бы все изменить, но эго ФИФА слишком большое», – сказал Лопес в интервью Marca.

  • Система видеоповторов начала внедряться в футбол в 2016 году.
  • ЧМ-2018 – первый, на котором используется VAR.

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