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Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018 и отправила Месси домой
Самый горячий матч ЧМ – 4:3.
Первый матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Францией и Аргентиной завершился со счетом 4:3.
В первом тайме французы давили южноамериканцев, а Мбаппе издевался над их обороной. Килиан совершил блестящий рывок со своей половины поля и заработал пенальти, который реализовал Гризманн. Аргентина смотрелась безнадежно, но дальний удар от Ди Марии позволил «альбиселесте» уйти на перерыв с равным счетом.
Во втором тайме Аргентина быстро вышла вперед благодаря удачному попаданию Месси в Меркадо – мяч отрикошетил в противоход Льорису. После Францию было не остановить: сначала Павар сравнял счет космическим дальним ударом, потом Мбаппе опять унизил оборону соперника, а через пару минут оформил дубль.
«Альбиселесте» ответили лишь голом Агуэро на 93-й минуте – 4:3.
- Кажется, уже понятно, кто сыграет в финале ЧМ.
- Франция встретится с победителем матча Уругвай – Португалия, которые сыграют 30 июня в 21:00 мск.
- Четвертьфинал пройдет 6 июля в 17:00 в Нижнем Новгороде.