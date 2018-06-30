Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018 и отправила Месси домой

Первый матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Францией и Аргентиной завершился со счетом 4:3.

В первом тайме французы давили южноамериканцев, а Мбаппе издевался над их обороной. Килиан совершил блестящий рывок со своей половины поля и заработал пенальти, который реализовал Гризманн. Аргентина смотрелась безнадежно, но дальний удар от Ди Марии позволил «альбиселесте» уйти на перерыв с равным счетом.

Во втором тайме Аргентина быстро вышла вперед благодаря удачному попаданию Месси в Меркадо – мяч отрикошетил в противоход Льорису. После Францию было не остановить: сначала Павар сравнял счет космическим дальним ударом, потом Мбаппе опять унизил оборону соперника, а через пару минут оформил дубль.

«Альбиселесте» ответили лишь голом Агуэро на 93-й минуте – 4:3.

Кажется, уже понятно, кто сыграет в финале ЧМ.

Франция встретится с победителем матча Уругвай – Португалия, которые сыграют 30 июня в 21:00 мск.

Четвертьфинал пройдет 6 июля в 17:00 в Нижнем Новгороде.

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