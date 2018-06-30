«Роналдо был быстрым, но Килиан еще быстрее». Килиан Мбаппе выбил Лионеля Месси с ЧМ-2018

У Аргентины и Франции два разных подхода к футболу. Как к игре, в которую играют люди, и как к зрелищу, на которое они ходят. Перед стадионом людей в лазурно-белом сильно больше, чем французов.

Фаны «альбиселесте» громкие, шумные и страстные, но не агрессивные – ни в одном городе ЧМ ты не боишься иностранцев, они не дают повода. На одном из гейтов стюарды с волонтерами стопанули двоих аргентинцев с полотном. Один тряс растяжку и говорил, что был с ней на семи Кубках мира и везде его пропускали, предложил сложить ее вдвое, но девушка по-английски ответила что-то про правила ФИФА. На арену их не запустили.

Тут же рядом появились другие двое, развернувшие баннер с мопсами Сантьяго и Жозефиной. Тот парень, что справа на фото, сказал, что это щенки его приятеля, но их историю по-испански не разобрать.

Основная масса кучкуется около столов, где наливают, там ее место силы.

Главное шоу – заводила в центре, слэмящийся с поднятой футболкой. На ней, конечно, десятый номер, в котором не угадывается Марадона или Месси, но виден какой-то бог, который всегда спасет.

Скачущая толпа в белом беснуется под заданный ритм и не задается вопросами, зачем стучишь и танцуешь в мои барабаны. У раздетого парня с палочками в ухе серьга, а на лопатке герб авельянидского «Расинга» – верный шанс стать сегодня героем влажных фантазий, а завтра жертвой колумнистов-ханжей.

Французов меньше и они организованнее – европейцев встречают у гейтов с табличкой FFF. Они шизят только по просьбе операторов ФИФА (возможно, вы видели эти кадры до трансляции матча), а в руках у парня с трехцветной полосой на лысине номер L’Equipe. «На нем написано «Для вечности», – ответил он. – Сегодня Франция выбьет Аргентину!»

На трибунах больше белого, чем темного – никакого расизма, только цвета сборных. «Марсельезу» ревут слаженно, но фанаты превращают аргентинский гимн в новый чант и повод попрыгать. Месси приветствуют громко, взвизгивают при каждом касании, а при пенальти Гризманна больше свистят – верный звуковой пруф, кого больше в Казани.

40 минут игры Сампаоли проскакал в технической зоне, а Дешам смиренно сидел на скамейке. Все изменилось лишь с нелогичным голом Ди Марии: Хорхе обнял четвертого рефери, Дидье вылетел к линии и наорал на своих. Но все равно у Аргентины и.о. тренера, манекен вместо коуча, а настоящего босса прикрыли на поле. После перерыва сборная сгрудилась вокруг Месси, рядом с футболистами совсем не было Сампаоли. Неизвестно, что Лео сказал партнерам, но через три минуты он все решил и сделал второй гол.

Лионель Месси, Габриэль Меркадо, Аргентина – ФранцияGetty Images

Когда Франции припекло, они полетели вперед. Перед воротами Армани сияли такие дыры, словно защитники объелись талкыш калеве. «Трехцветные» раскатали их и за 20 минут перевернули игру. На стадионе Мбаппе кажется еще более гениальным. Он быстрый как последний автобус до Дербышек, пластичный как Рудольф Нуреев и техничный как Ураз-Мухаммед. После перформанса в Казани хочется говорить о нем, как о новом герое нового поколения, но с такой Аргентиной это было легко.

На пресс-конференции какой-то норвежец дважды вспомнил о том, что Килиан родился в год последней победы Франции на чемпионатах мира – сначала спросил самого игрока, потом Дидье Дешама. Оба ответили что-то в духе «Людям нравятся такие факты, но всерьез к ним нельзя относиться», а затем тренеру вдруг задали вопрос про Мбаппе и Роналдо. «Бразилец был быстрым, но Килиан еще быстрее. Нужно помнить, что Роналдо был чемпионом мира, нельзя сравнивать с ним молодого 19-летнего человека».

Сампаоли несколько раз подчеркнул, что анализ аргентинского фейла будет позже, много отбивался от репортеров-соотечественников, но в конце спича вернулся к главному герою матча. «Я думал, что знаю о своей сборной все, но футбол – это не только просмотр видео, – всплеснул руками Хорхе. – Когда встречаешься с такими игроками, как Мбаппе, как их контролировать?»

Килиан Мбаппе (Франция), Аргентина, ЧМ-2018Getty Images

В выступлении тренер несколько раз повторил «они» про футболистов и как будто ни разу не упомянул по имени Месси. Сампаоли не хочет хвалить того, кто за эти дни в России отобрал у него работу.

Франция – Аргентина – 4:3

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