Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не забил ни одного мяча за 756 минут плей-офф ЧМ

Лионель Месси завершил выступление на ЧМ-2018 после поражения Аргентины от Франции в 1/8 финала – 3:4.

Лео отдал две голевые передачи, но не забил сам и продлил ужасающую серию. За четыре чемпионата мира Месси провел 8 матчей плей-офф (756 минут) и не отличился ни разу (3 ассиста).

Извечный конкурент Лео Криштиану Роналду тоже никогда не забивал в плей-офф чемпионатов мира, но у него было меньше шансов – 4 игры, 424 минуты.

К старту ЧМ-2022, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре, Месси будет 35 лет.

30 июня Роналду попробует забить Уругваю. Игра стартует в 21:00 мск.

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