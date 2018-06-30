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Хавьер Маскерано завершил карьеру в сборной Аргентины

Маскерано завершил карьеру в сборной Аргентины
Eurosport

1 час назад

Окончательно, или как Лионель Месси?

После поражения от Франции (3:4) и вылета с чемпионата мира полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано объявил об уходе из национальной команды.

«Вот и все. История закончена. С этого момента я буду простым болельщиком сборной Аргентины и надеюсь, что ребята добьются чего-нибудь в будущем», – объявил 34-летний футболист.

  • Маскерано стал двукратным олимпийским чемпионом с Аргентиной (2004, 2008), но и проиграл 5 финалов на других турнирах: 4 Кубка Америки и ЧМ-2014.
  • Хавьер провел 147 матчей за сборную Аргентины (национальный рекорд) и забил 3 гола.

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