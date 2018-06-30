Лионель Месси – главный неудачник ЧМ-2018. Он так и не стал лучшим в Аргентине

Месси официально упустил последний шанс стать для Аргентины столь же значимым, что и Диего Армандо Марадона. Лео давно все доказал на клубном уровне: трижды брал клубный чемпионат мира, загребал Лигу чемпионов и выиграл пять «Золотых мячей». Для «Барселоны» Месси стал иконой и навсегда ею останется, но для сборной Аргентины он – никто.

Приставка «вечно второй» окончательно за ним закрепилась: три финала Кубка Америки – серебро, финал ЧМ-2014 – серебро, сравнение с Марадоной – тоже второе место. Перед носом Лео вечно пролетали шансы, чтобы закрыть вопросы по поводу лучшего игрока родины, но то подворачивался Игуаин со сбитым прицелом, то Паласио, не реализующий выход один на один, то Лео сам молчаливо сливался.

Лионель МессиImago

Но разве в партнерах дело? Нет. Все началось с финала 2014 года с Германией, когда Лео простоял весь матч в центре поля, когда болельщики молились на него на стадионе, и напомнил о себе лишь в конце дополнительного времени парой нелепых дальних ударов. После последовали поражения в двух финалах Кубка Америки от Чили и истеричный уход из сборной с возвращением через несколько месяцев.

Финальным аккордом стал ЧМ-2018, когда Месси влиял на решения Сампаоли по составу и самостоятельно руководил сборной. Например, из-за давнего конфликта Макси Лопеса с Мауро Икарди Месси вышвырнул последнего из сборной до момента, пока сам не завершит карьеру: у нападающего из «Интера» всего четыре матча за Аргентину и пролет мимо всех официальных международных турниров. Кульминацией клоунады был итог позорного матча с Хорватией и последствия: Месси и Маскерано высказали недовольство федерации аргентинского футбола по поводу Сампаоли и лично готовили команду к последнему туру.

Хорхе Сампаоли и Лео МессиSID

В матче с Нигерией Хорхе танцевал и искусственно руководил сборной – короче говоря, делал вид, что все под контролем. В то же время он не забывал спрашивать у Лео разрешения на выход Агуэро, а после матча говорить о счастье в объятиях у Месси.

Игроки не могут управлять сборной просто потому, что они подстраивают тактику под себя, а это моментально вселяет хаос на поле. Матч с Францией не вышел провальным только благодаря счету, но все равно выдал закономерный результат. Месси проиграл борьбу не только как игрок, но и как тренер. Несмотря на две голевые, болельщики вспомнят только то, что Лео так ни разу и не забил в плей-офф чемпионатов мира. Несмотря на хорошую игру, болельщики вспомнят очередной год без кубка.

Месси запорол все без чьей-либо помощи, и теперь у него нет возможности исправить упущенное. К Катару Лео стукнет уже 34 года – на его смену уже придут молодые поджарые французы или бельгийцы, которые снова раскатают Аргентину и на этот раз заставят уйти Месси из сборной навсегда.

Лео так и не стал круче Марадоны, но он сам во всем виноват.

Франция – Аргентина – 4:3

Самый спортивный телеграм-канал