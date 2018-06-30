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Килиан Мбаппе – второй после Пеле тинейджер, забивший больше одного гола в игре плей-офф ЧМ

Мбаппе – второй после Пеле тинейджер, забивший больше одного гола в игре плей-офф ЧМ
Eurosport

1 час назад

Криштиану и Лео плачут в сторонке.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал героем матча 1/8 финала против Аргентины (4:3).

19-летний форвард оформил дубль и стал всего лишь вторым тинейджером в истории, забившим два и больше мячей в игре плей-офф чемпионата мира.

Прежде такое удавалось только Пеле. 60 лет назад, на ЧМ-1958, будущий Король футбола оформил хет-трик в полуфинале с Францией, а затем забил дважды Швеции в финале.

  • В четвертьфинале Франция сыграет с победителем матча Уругвай – Португалия.
  • Всего Мбаппе забил 3 мяча на ЧМ-2018.
  • У Килиана на два гола больше в плей-офф чемпионатов мира, чем у Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых.

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