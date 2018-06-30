«Делали все, чтобы Месси раскрылся». Хорхе Сампаоли – о Лео и будущем в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не готов немедленно уйти в отставку после вылета с ЧМ-2018.

«Это очень болезненное поражение, мы сделали все, что могли сегодня. Я тоже расстроен, я тоже в замешательстве. Но я не могу ничего сказать о своем будущем в сборной Аргентине сегодня.

У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира, мы надеялись пройти дальше 1/8 финала, но получилось так, что нам это не удалось. Ошибки будут проанализированы, но позднее.

Хорхе Сампаоли и Лионель МессиGetty Images

У нас был лучший игрок мира, и мы хотели сделать все, чтобы команда получила от этого преимущества. Мы делали все, чтобы Лионель Месси раскрылся полностью.

Иногда получалось, иногда нет. У нас были моменты, чтобы сравнять счет в конце матча с Францией, и мне хотелось бы поблагодарить мою команду за все.

Она делала все, чтобы добиться результата. Хотел бы сказать спасибо и нашим болельщикам», – заявил после игры Сампаоли.

Аргентина с трудом вышла из группы D и в матче 1/8 финала проиграла Франции – 3:4.

Месси за 4 чемпионата мира не забил ни гол в плей-офф.

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