Уругвай выбил Криштиану Роналду и Португалию с ЧМ-2018

В первом тайме Уругвай подавил Португалию гениальным голом Кавани. Саурес навесил на космическом уровне, а Эдинсон замкнул на матадорском. Португальские попытки выглядели неубедительно, а удары Криша летели куда угодно только не в сетку.

Португалия с начала второй тайма побежала за голом и после недолгих усилий закинула в ворота Муслеры головой Пепе. Через семь минут Кавани ответил, возможно, лучшим голом турнира, в касание пробив в дальний угол.

Через несколько минут Эдинсон травмировался и ушел с поля при помощи Роналду. Криштиану сгенерировал лучший жест ЧМ-2018, но покинул турнир.

Победитель ЧМ, кажется, уже известен.

Четвертьфинал Уругвай – Франция состоится 6 июля в 17:00.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

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