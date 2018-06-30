Getty Images

Уругвай выбил Криштиану Роналду и Португалию с ЧМ-2018

Уругвай выбил Роналду и Португалию
Eurosport

1 час назад

Латиноамериканцы победили в 1/8 финала благодаря дублю Кавани – 2:1.

В первом тайме Уругвай подавил Португалию гениальным голом Кавани. Саурес навесил на космическом уровне, а Эдинсон замкнул на матадорском. Португальские попытки выглядели неубедительно, а удары Криша летели куда угодно только не в сетку.

Португалия с начала второй тайма побежала за голом и после недолгих усилий закинула в ворота Муслеры головой Пепе. Через семь минут Кавани ответил, возможно, лучшим голом турнира, в касание пробив в дальний угол.

Через несколько минут Эдинсон травмировался и ушел с поля при помощи Роналду. Криштиану сгенерировал лучший жест ЧМ-2018, но покинул турнир.

  • Победитель ЧМ, кажется, уже известен.
  • Четвертьфинал Уругвай – Франция состоится 6 июля в 17:00.
  • Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

Все новости ЧМ в России

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Акинфеев пропустит дважды, Хорватия расколдует датчан

01:23
Популярные видео
«Я пил «Русский стандарт», «Русский стандарт», «Русский стандарт». Фанаты – о русской кухне
5 307 просмотров12 ч
«Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова
3 448 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться