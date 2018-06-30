Бенджамен Павар: «Хотим как можно дольше есть очень вкусные макароны в России»

Автор шедеврального гола в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Аргентиной Бенджамен Павар рассказал, что на самом деле мотивировало французов.

«Мы не хотели ехать домой. Мы хотели остаться в России и есть очень вкусную пасту.

Хотим как можно дольше есть в России эти очень вкусные макароны!» – цитирует Павара официальный сайт ФИФА.

Франция победила со счетом 4:3.

При счете 2:1 в пользу Аргентины Павар сравнял счет выстрелом из-за пределов штрафной.

В четвертьфинале «трехцветные» сыграют с победителем игры Уругвай – Португалия.

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