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Английский фанат: «Меня не убили хулиганы и не съел медведь. Британским медиа должно быть стыдно»

Английский фанат: «Меня не убили хулиганы и не съел медведь. Британским медиа должно быть стыдно»
Eurosport

1 час назад

Все меньше англичан доверяют родной прессе.

Болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбири пробыл на ЧМ-2018 две недели и так и не столкнулся с теми ужасами, к которым его готовили в Великобритании.

«Вернулся живым после двух недель в России. Меня не атаковали жаждущие крови хулиганы, не съел медведь, не отравили и не убили.

Британским медиа должно быть стыдно за очевидную пропаганду против народа России. Абсолютно классная страна».

Автору поста напомнили грандиозное побоище на Евро-2016. Он ответил:

«Я был и там. Некоторые парни из Англии хотели драки не меньше, хотя соглашусь, маленькая часть россиян вела себя позорно.

Посмотри на все неприятности, которые в прошлом сотворили англичане за рубежом».

  • Англия финишировала второй в группе G, уступив только Бельгии.
  • 3 июля Англия сыграет с Колумбией в 1/8 финала на стадионе «Спартак».

(Фото: твиттер Мэтта Мэйбири)

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