Опилки в Казани и русское спасибо в Лондоне. 17-й день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: Казань

Я был на фан-зонах Ростова, Нижнего и Самары, но лучшая из них – в Казани. Обычно чиновники без фантазии размещают локацию на центральной площади – а что, там же всю жизнь проводят Дни города, а это его филиал для болельщиков.

В Татарстане подошли с выдумкой. Фан-фест здесь раскинули в Центре семьи «Казан» (здание люто похоже на посудину для плова), и виды тут чудесные – это правый берег Волги, прямо напротив Казанский Кремль. Это самая большая территория для массового просмотра ЧМ, которую я видел. Из-за занятых кубометров здесь вместили сразу два экрана, чтобы влезли все желающие.

Главная фишка – рассыпанные повсюду опилки, чтобы люди не сидели на холодной земле. Это такое простое и такое логичное решение, до которого почему-то не додумались в остальных городах.

В одной части фан-зоны стоит сцена, в другой – куча развлечений для детей. Тут же баскетбол с надувными кольцами (есть подозрение, что в него можно играть более динамично), а рядом аттракцион Penalty Shot.

В этой же части стоит куб для пожеланий. Круто, что совсем нет мата, зато есть девичьи инстаграмы (подписывайтесь), приветы из всех городов матушки Руси и фразы типа «Всем салам пополам от Салаховых».

Точки с едой здесь такие же, как и в остальных фан-зонах, но в Казани есть национальное меню – губадья, баурсак и Chopped Meat Triangle. Странно, что татарские блюда не найти на верхних экранах, я заметил их лишь на кассе. Кстати, дешевле хот-догов.

На фан-фест уже подтянулись французы и аргентинцы, отошедшие от дневного матча, а также местные жители, не кричавшие на «Казань-Арене». Заметно, что для людей из столицы Татарстана это такой же праздник – слишком много коктейльных платьев на квадратный метр. За полтора часа вижу больше милых сеньорит, чем за полтора дня в Казани.

Как было бы круто, если бы все 11 городов не относились к фан-фестам на отвали. Нет, в других регионах уютно и качественно, но так классно и современно сделали только в Татарстане.

Локация: Лондон

Самолет поднял вверх пару тонн смешанного люда. Больше остальных грустили мексиканцы, летевшие транзитом через Лондон домой. Их команда все еще претендует, если верить «Симпсонам», на Кубок мира. А им надо возвращаться и болеть где-то там, на родине. Русские тоже еще в деле, но русские не грустили совсем.

Соседка с удовольствием рассказывала, как наконец-то увидится с внуком и поздравит его с четвертым днем рождения. Ей не плевать на сборную, но у нее есть дела поважнее.

Команда Eurosport села в Хитроу, готовая болеть. За футбол, за теннис, за Шарапову, Хачанова, Касаткину, Свитолину и Звонареву. За Остапенко, Надаля, Федерера, за всех. Отличный шанс посмотреть теннис. Отличный шанс посмотреть, как англичане смотрят футбол. Отличный шанс увидеть, как самая футбольная страна в мире разрывается между чемпионатом мира и теннисом.

Гигантская очередь на паспортном контроле отмела все возможности посмотреть, как Аргентина размажет Францию.

Оказалось, не размажет. Толпа пакистанцев громкими вздохами встречала каждый гол и таким же вздохом проводила Месси домой. Спустя два часа супервежливый таможенник приветствовал:

– Чемпионат мира в России. Какого черта вы делаете в Лондоне?

– В Лондоне?

– В Лондоне.

– Простите. Мы тут на Уимблдон приехали.

– Кто выиграет?

– Бразилия.

– [сделал лицо Тони Старка из легендарного мема]

– Простите. Федерер, конечно, король травы.

– Король травы?

– Черт возьми, тут вообще реально ответить правильно?

Таможенник улыбнулся и проводил нас добрым Spasibo.

К моменту заселения в милый лондонский отель, Португалия уже горела. Неужели двое великих в один день? Болгарские бармены в лобби отеля, Иван и Габриэль, потеряли веру в Португалию еще до того, как Кавани оформил второй. Болгарские бармены были правы.

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