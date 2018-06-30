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Криштиану Роналду благородно помог травмированному Эдинсону Кавани уйти с поля в матче ЧМ-2018
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» вылетел с турнира, но оставил о себе добрую память.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вслед за Лионелем Месси покинул чемпионат мира, но хотя бы запомнился в плей-офф благородством.
В середине второго тайма Эдинсон Кавани – человек, который двумя голами решил судьбу Португалии, – получил травму и не продолжил игру. Роналду помог хромающему уругвайцу покинуть поле.
- Роналду, как и Месси, так и не забил ни гола в плей-офф за 4 чемпионата мира.
- Вместо противостояния Лео и Криштиану в 1/4 финала болельщики увидят Луиса Суареса против Поля Погба.
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