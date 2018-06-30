Getty Images

Криштиану Роналду благородно помог травмированному Эдинсону Кавани уйти с поля в матче ЧМ-2018

Роналду благородно помог травмированному Кавани уйти с поля
Eurosport

1 час назадОбновлено 1 минуту назад

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» вылетел с турнира, но оставил о себе добрую память.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вслед за Лионелем Месси покинул чемпионат мира, но хотя бы запомнился в плей-офф благородством.

В середине второго тайма Эдинсон Кавани – человек, который двумя голами решил судьбу Португалии, – получил травму и не продолжил игру. Роналду помог хромающему уругвайцу покинуть поле.

  • Роналду, как и Месси, так и не забил ни гола в плей-офф за 4 чемпионата мира.
  • Вместо противостояния Лео и Криштиану в 1/4 финала болельщики увидят Луиса Суареса против Поля Погба.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Акинфеев пропустит дважды, Хорватия расколдует датчан

01:23
Популярные видео
«Я пил «Русский стандарт», «Русский стандарт», «Русский стандарт». Фанаты – о русской кухне
5 289 просмотров11 ч
«Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова
3 446 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться