Криштиану Роналду благородно помог травмированному Эдинсону Кавани уйти с поля в матче ЧМ-2018

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вслед за Лионелем Месси покинул чемпионат мира, но хотя бы запомнился в плей-офф благородством.

В середине второго тайма Эдинсон Кавани – человек, который двумя голами решил судьбу Португалии, – получил травму и не продолжил игру. Роналду помог хромающему уругвайцу покинуть поле.

Роналду, как и Месси, так и не забил ни гола в плей-офф за 4 чемпионата мира.

Вместо противостояния Лео и Криштиану в 1/4 финала болельщики увидят Луиса Суареса против Поля Погба.

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