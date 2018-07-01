Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду так и не взял ЧМ. Но его не в чем упрекнуть

Два лучших футболиста современности одновременно вылетели с турнира. И это лучшее, что могло случиться с ЧМ-2018. Больше никаких тупых шуток, натяжных сравнений и бессмысленных споров, что круче – пепси или кока-кола. Мы сможем просто посмотреть футбол. Особенно круто, что Криш и Месси на этом чемпионате не встретятся между собой. Более организованная Португалия разнесла бы аргентинцев, как французы, и этот матч точно стал бы более обсуждаемым, чем финал. Даже если бы команда Криша вылетела сразу после.

Ни Криша, ни Месси нельзя обвинить в том, что они виновники вылета своих сборных. Лео был стабильно лучшим в составе Аргентины. Не вина Месси, что Сампаоли использовал его не так, как нужно, вместо концентрации на творчестве заставляя пахать в прессинге. Претензии к Роналду еще более беспочвенны: при всем звездном статусе он входит в число лучших игроков турнира по работе без мяча. Просто один момент из сегодняшнего матча: единственный гол португальцы забили после того, как Криштиану рукой показал команде, что нужно идти в прессинг на трети поля соперников. Это точно не история про ленивых звезд, думавших, что вся команда должна работать на них. Все гораздо сложнее.

Эдинсон Кавани покидает поле при помощи Криштиану Роналду в матче ЧМ-2018 Уругвай – ПортугалияGetty Images

В футболе сборных наконец прошло время, когда один игрок может вытягивать сборную на себе. Хоть это совершенный футболист, умеющий в футболе все, как Месси, хоть это совершенный атлет, нацеленный на индивидуальные решения, как Роналду. Марадоне просто повезло родиться на тридцать лет раньше, сегодня его гол в ворота англичан был бы просто невозможен.

Будущее за командами вроде Уругвая, и сегодняшний матч только подтвердил это. Компактные 4-4-2, оборонительная стратегия и простой, но отработанный план в атаке (у Уругвая он, например, заключался в том, чтобы нападающие растягивали оборону португальцев, получая мяч как можно шире) – идеальный способ взломать чемпионат мира. Если при этом в твоей атаке играют такие бисты, как Суарес и Кавани, или Мбаппе с Гризманном, то из обычной хорошей команды ты превращаешься в одного из главных фаворитов турнира. Впрочем, это только добавка, но никак не обязательное условие успеха.

Главное – обладать очень сбалансированной командой.

Уругвай – Португалия – 2:1

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