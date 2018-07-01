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«Я секси и знаю это». Реакция твиттера на заправленные трусы Криштиану Роналду перед штрафным

«Я секси и знаю это». Реакция твиттера на заправленные трусы Криштиану перед штрафным
Eurosport

1 час назад

Главное наследие португальца на чемпионате мира.

Криштиану Роналду запомнился в плей-офф ЧМ-2018 двумя вещами: помощью травмированному Эдинсону Кавани и заправленными трусами перед штрафным ударом.

Второй эпизод в секунды стал мемом.

«Я секси и знаю это».

«Кто носит короткие шорты».

«Кто-нибудь еще хочет, чтобы Уругвай победил, потому что трусы Роналду выглядят раздражающе?»

«Криштиану готов к удару со штрафного».

«Криштиану исполняет штрафной в 2019 году».

«Прямой эфир из России. Роналду готовится к штрафному».

Василий Уткин размышляет.

Некоторые с восхищением взирали на португальца.

«У мышц бедра Роналду есть собственные мышцы!»

«Если бы у меня были ноги, как у Роналду, я бы постоянно поднимал шорты».

«Роналду убедительно дал всем понять, что не пропускает дни тренировок ног».

  • Португалия проиграла со счетом 1:2 и покинула турнир.
  • Роналду в пяти матчах плей-офф ЧМ в карьере не забил ни гола.

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