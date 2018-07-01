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«Я секси и знаю это». Реакция твиттера на заправленные трусы Криштиану Роналду перед штрафным
Главное наследие португальца на чемпионате мира.
Криштиану Роналду запомнился в плей-офф ЧМ-2018 двумя вещами: помощью травмированному Эдинсону Кавани и заправленными трусами перед штрафным ударом.
Второй эпизод в секунды стал мемом.
«Я секси и знаю это».
«Кто носит короткие шорты».
«Кто-нибудь еще хочет, чтобы Уругвай победил, потому что трусы Роналду выглядят раздражающе?»
«Криштиану готов к удару со штрафного».
«Криштиану исполняет штрафной в 2019 году».
«Прямой эфир из России. Роналду готовится к штрафному».
Василий Уткин размышляет.
Некоторые с восхищением взирали на португальца.
«У мышц бедра Роналду есть собственные мышцы!»
«Если бы у меня были ноги, как у Роналду, я бы постоянно поднимал шорты».
«Роналду убедительно дал всем понять, что не пропускает дни тренировок ног».
- Португалия проиграла со счетом 1:2 и покинула турнир.
- Роналду в пяти матчах плей-офф ЧМ в карьере не забил ни гола.