Роналду и Месси вылетели с ЧМ-2018. 4 причины, почему это замечательно и полезно

Лео и Криш вылетели в один день и попрощались с главной карьерной мечтой. Ниже – утешение для фанов, которые считают, что ЧМ станет хуже без самых крутых игроков планеты.

Новые герои

Ближайшие 15 дней – рай для тех, кто недовольно вздыхает каждый раз, когда кто-то из великого дуэта поднимается за очередным «Золотым мячом».

Наступило время других гениев, причем шорт-лист уже готов:

1. Килиан Мбаппе, который украл патент у создателей «Сапсана» и воспроизвел турбоскорость на российских газонах. Его перфоманс против Аргентины – просто чума: после шоу в 1/8 финала тинейджером восхищаются почти так же, как в те времена, когда он пробивал Буффона. Вероятно, сейчас Мбаппе – основной фаворит на роль наследника КриРо и Лео.

Килиан Мбаппе. сборная ФранцииGetty Images

2. Харри Кейн, который резко повзрослел и стал реальным лидером Англии на крупном турнире. Понятно, что хет-трик в ворота Панамы и дубль для Туниса – так себе ачивки, но они должны были замотивировать форварда стать лучшим страйкером этого ЧМ. Теперь он зажжет в плей-офф – вот увидите.

3. Эдинсон Кавани – виртуозный матадор, за которого просто хочется порадоваться. Он всю жизнь заваливал важнейшие встречи, а тут взял и раздробил португальскую защиту. Теперь нужно экстренно восстанавливаться и зарешать в полуфинале.

На самом деле, крутых игроков навалом – их можно перечислять от Неймара до Година. Прекрасно, что не повторится ситуация 2014 года, когда Месси получил приз лучшему футболисту турнира исключительно благодаря медийности и прошлым достижениям.

Сейчас все таргетмэны из европейских клубов понимают: ага, у нас есть две недели, чтобы не только взорвать этот ЧМ, но и посоперничать с Кришем и Лео за «Золотой мяч». Причем реально навязать конкуренцию, а не выступить в роли манекена, которого добавят в список только ради количества.

Харри Кейн, сборная АнглииEurosport

Грандиозные соперники

Аргентина сыграла против французов страстно, самоотверженно, несгибаемо и ярко, но сохранила тактические ошибки, которые и позволили «трехцветным» пролезть в четвертьфинал. Впрочем, нужно поаплодировать Дешаму: после апатичного группового этапа его команда внезапно включила конкретику и заколола аргентинцев убийственными контратаками. Из игры европейцев исчезла та рациональность, которая убивает футбол – французы регулярно обостряли, убегали, лупили издали и полностью заслужили промоушн в топ-8 российского ЧМ.

С Уругваем все еще круче. Коуч-Сплинтер на костылях, запломбированный центр обороны, сверхнасыщенная середина поля, реактивные фланги плюс идеальный тандем в атаке – сейчас это самая совершенная сборная на чемпионате мира. Она умеет и подстраиваться, и душить, и удивлять – такого феерического комплекта навыков нет больше ни у кого.

Самый характерный момент матча с Португалией – конец игры, когда Суарес удрал по краю, но вместо того, чтобы потолкаться у флага и убить время, отдал в штрафную на еще один гол. Это достойно, честно и здорово – португальцы сами понимают, что уступили настоящим мужикам.

Эдинсон Кавани, сборная ПортугалииGetty Images

Криш решит вопрос с контрактом

Чемпионат мира – уникальное явление, которое полностью перекрывает весь трансферный шорох. Но приготовьтесь: отгремит финал, и слухи о потенциальных переходах повалятся со всех сторон, как письма из Хогвартса на мелкого Поттера.

Так вот: есть надежда, что за ближайшие 15 дней Роналду не только отдохнет, но и обсудит свое будущее с Пересом и Лопетеги. По идее, такой временной форы должно хватить, чтобы вторая половина лета прошла без сюжетов о том, куда же Криш дернет из Мадрида и дернет ли вообще.

Криштиану Роналду, сборная ПортугалииEFE

Лучшего не будет

У Лео и Роналду уже столько личных и командных титулов, что Кубок мира автоматически сделал бы любого из них величайшим игроком в истории. Подобный расклад уничтожил бы десятки тысяч дискуссий в духе «Кто круче?», ведь главная чашка мирового футбола снимает любые вопросы. Например, тот же Марадона, несмотря на гиблую статистику (на фоне Месси) до сих пор котируется на уровне Лео только благодаря золоту-1986. С Кришем все вообще страшно – в случае победы он мог бы запросто повторить финт Зидана и подвязать с футболом уже этим летом, то есть на пике.

Но никто из них так и не победил. Символично, что два инопланетянина не дотянулись до самого престижного земного титула.

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Месси – тренер этой Аргентины. И поэтому она так ужасна

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