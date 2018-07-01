Христо Стоичков: «ФИФА делает все, чтобы до финала ЧМ-2018 дошли европейские сборные»

Экс-звезда «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков отказался спрогнозировать финалистов ЧМ-2018, но поделился соображениями.

«Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает все возможное, чтобы именно европейские команды дошли до данной стадии чемпионата мира.

Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций», – сказал Стоичков RT.

Стоичков привел Болгарию к четвертом месту на ЧМ-1994. На том турнире Христо разделил первое место в гонке бомбардиров с Олегом Саленко – по 6 голов.

В плей-офф вышли 10 европейских команд. В первый день 1/8 финала Франция победила Аргентину, но Португалия не справилась с Уругваем.

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