Хорхе Сампаоли – о вылете Аргентины: «Мне не нравится слово «провал»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира.

«Мне не нравится слово «провал». Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. У меня было много ожиданий от этого турнира. У нас был проект. Я верил, что Аргентина сможет победить, но иногда вариантов нет. Нужно быть честными при анализе произошедшего.

Отставка? Слишком рано анализировать ошибки и принимать серьезные решения. Мы могли перевернуть матч, но упустили преимущество. Было несколько моментов, которые расслабили нас, пока мы были без мяча. Но игроки и правда старались изо всех сил. Позже мы все разберем», – приводит слова Сампаоли Sport24.

«Альбиселесте» в 1/8 финала уступили французам – 3:4.

Аргентинцы впервые с 2002 года не прошли даже в четвертьфинал.

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