Getty Images

Хорхе Сампаоли – о вылете Аргентины: «Мне не нравится слово «провал»

Сампаоли – о вылете Аргентины: «Мне не нравится слово «провал»
Eurosport

1 час назад

В Буэнос-Айресе его не поймут.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира.

«Мне не нравится слово «провал». Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. У меня было много ожиданий от этого турнира. У нас был проект. Я верил, что Аргентина сможет победить, но иногда вариантов нет. Нужно быть честными при анализе произошедшего.

Отставка? Слишком рано анализировать ошибки и принимать серьезные решения. Мы могли перевернуть матч, но упустили преимущество. Было несколько моментов, которые расслабили нас, пока мы были без мяча. Но игроки и правда старались изо всех сил. Позже мы все разберем», – приводит слова Сампаоли Sport24.

  • «Альбиселесте» в 1/8 финала уступили французам – 3:4.
  • Аргентинцы впервые с 2002 года не прошли даже в четвертьфинал.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Акинфеев пропустит дважды, Хорватия расколдует датчан

01:23
Популярные видео
«Я пил «Русский стандарт», «Русский стандарт», «Русский стандарт». Фанаты – о русской кухне
6 025 просмотров21 ч
«Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова
3 624 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться