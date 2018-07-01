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«Удачи в последующих играх, кроме игры с Бразилией!» Пеле поздравил Мбаппе с дублем Аргентине

«Удачи в последующих играх, кроме игры с Бразилией!» Пеле поздравил Мбаппе с дублем Аргентине
Eurosport

56 мин. назад

Бразилец принял Килиана в свою компанию.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с дублем в ворота Аргентины (4:3).

«Мои поздравления, Килиан. 2 гола на чемпионате мира в таком юном возрасте дают тебе пропуск в отличную компанию! Удачи в последующих играх, кроме игры с Бразилией!» – написал Пеле в твиттере.

  • Мбаппе стал самым молодым игроком после Пеле, оформившим дубль в плей-офф чемпионата мира (19 лет и 6 месяцев).
  • В 1/4 финала сборная Франции сыграет с командой Уругвая, которая выбила Португалию.

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