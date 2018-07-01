Криштиану Роналду: «Мы играли лучше, чем Уругвай»

Страйкер сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал итог матча 1/8 финала чемпионата против Уругвая – 1:2.

«Мы играли лучше, чем Уругвай, но, к несчастью, побеждает тот, кто забивает больше голов. Мы хотели победить, команда билась, и нам нужно похвалить Португалию за то, что она сделала на турнире. Поздравляю Уругвай с победой. В любом случае мы вылетаем с высоко поднятой головой.

Я очень горд, что представляю Португалию в роли капитана. Это великолепная трудолюбивая команда. Я горжусь партнерами по команде и тренерским штабом. Мне очень понравился турнир, его организация удивила меня с положительной стороны», – приводит слова португальца A Bola.

На ЧМ-2018 Роналду забил 4 гола в 5 матчах.

Криштиану и сборная Португалии никогда не выигрывали чемпионат мира.

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