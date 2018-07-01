3 совета тренеру России, как победить Испанию

Сменить схему

В конце мая Станиславу Черчесову хватило смелости, чтобы выкинуть все наработки двух последних лет и отойти от схемы с пятью защитниками – в России нет нужных для такой тактики исполнителей. Групповой этап доказал: это было верное решение. Модуль 4-4-2 сдержал Салаха и разбомбил Саудовскую Аравию мощным прессингом. Пришло время перевернуть игру еще раз.

Необходимое изменение менее радикально – чтобы переиграть Испанию, надо вернуться к схеме 4-1-4-1, которую Россия наигрывала в товарищеском матче против Австрии. Эта тактика имеет много плюсов. Во-первых, она зеркалит расстановку испанцев. Крайние центральные полузащитники России сыграют строго против крайних центральных полузащитников Испании, а за их спинами будет страхующий. Условные Газинский и Головин выбросятся в прессинг, как только мяч окажется в ногах Иньесты или Тьяго, и обеспечат постоянное давление. Так Черчесов перекроет лучшую полузащиту в мире.

Во-вторых, 4-1-4-1 насыщает фланги двумя игроками на каждом. Испанцы часто сваливаются в эти зоны, потому что у них, как и у любой сборной, не хватило времени отладить качественную игру через центр. Марокко и Иран – команды, которые не вышли из группы, но показали, как сдерживать испанцев – не стеснялись даже персональной опеки крайних защитников Испании крайними полузащитниками. Схема азиатов даже выглядела как 6-3-1, когда Альба или Начо поднимались слишком высоко.

Главное практическое доказательство эффективности такой схемы – даже не удачные матчи Ирана и Марокко (они играли по схеме 4-1-4-1 и дальше), а игра испанцев против Португалии. Команда Йерро эффективно вскрывала центр поля португальцев, именно потому что главный тренер чемпионов Европы Сантуш предпочитает играть по схеме 4-4-2. По ходу встречи испанцы придумали идеальный алгоритм для взлома этой схемы: они вытаскивали одного центрального полузащитника из зоны, которую он защищал, и пасовали в освободившееся пространство.

Ошибочность тактики Сантуш понял только к середине второго тайма: чтобы насытить центр, он зачем-то превратил второго нападающего Гонсалу Гуэдеша в центрального полузащитника. Перестановка не сработала: Гуэдешу не хватило опыта игры на этой позиции.

У Черчесова есть время и хорошие центральные полузащитники, чтобы не попасть в эту ловушку.

Дать последний шанс Смолову

Артем Дзюба добил Саудовскую Аравию, похоронил Египет и полезно отыграл против уругвайцев. На этом турнире он точно сильнее Смолова, но это – единственный аргумент в пользу того, чтобы оставить форварда «Краснодара» в запасе.

Исходя тактических соображений, Смолов должен получить в матче с Испанией последний шанс. России будет как никогда нужна его скорость в контратаках. Эффективность, с которой Федор играет в таких моментах, гораздо важнее, чем предполагающий постоянный контроль мяча стиль «Краснодара» .Смолов, когда его не приколачивают к конкретной точке на поле, становится лучшим нападающим России по поиску свободных зон. Атакующая всей командой Испания обязательно их предоставит.

Показать мощь на стандартах

43% голов на этом чемпионате забиты со стандартов. Россия пока что в тренде: половина мячей команды Черчесова либо пришли напрямую с угловых или штрафных, либо были их следствием. Проблема в том, что такая крутая статистика набита исключительно на скилле двух игроков – Дзюбы, боровшегося за верховые мячи, и Головина, который во время чемпионата мира стал королем прямых штрафных и навесных передач. Оригинальных комбинаций – таких, как, например, у Англии, Испании или Колумбии – тренерский штаб сборной еще не предложил.

Это очень странно: работая с клубами, Черчесов всегда уделял много внимания стандартным положениям. Возможно, дело в том, что тренер просто не раскрыл карты раньше времени? В любом случае, у сборной России вряд ли будет много моментов, чтобы забить с игры, так что угловыми и штрафными надо воспользоваться как можно эффективнее.

Верно и обратное: Испания очень крута на стандартах. Бывшие чемпионы мира не стесняются копировать наработки даже испанских середняков вроде «Жироны» – очевидно, они точно приготовили какой-нибудь розыгрыш к плей-офф. Россия, наоборот, уступила первое место в группе, только потому что Уругвай разбил ее примитивными подачами. С этим точно надо что-то сделать.

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