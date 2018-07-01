Getty Images

Эрнан Креспо сравнил поражение Аргентины от Франции с книгой Маркеса «Хроника объявленной смерти»

Креспо сравнил поражение Аргентины от Франции с книгой Маркеса «Хроника объявленной смерти»
Eurosport

54 мин. назад

Исход был предопределен.

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что «альбиселесте» закономерно вылетели с чемпионата мира.

«Это было похоже на книгу Габриэля Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти». Разочарование естественно в такой ситуации, но давайте будем честны: удивительно, что мы вообще прошли в плей-офф.

На самом деле, мы попали на чемпионат мира только благодаря Лионелю Месси. В команде было слишком много изменений, слишком много ситуаций, которые не поддавались логике», – приводит слова Креспо Football Italia.

  • Габриэль Гарсиа Маркес – колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии.
  • На русском языке «Хроника объявленной смерти» в том числе выходила под названием «История одной смерти, о которой все знали заранее».

Эрнан Креспо: «Лионель Месси – не Диего Марадона, он не выиграет чемпионат мира в одиночку»

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Акинфеев пропустит дважды, Хорватия расколдует датчан

01:23
Популярные видео
«Я пил «Русский стандарт», «Русский стандарт», «Русский стандарт». Фанаты – о русской кухне
6 197 просмотров22 ч
«Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова
3 644 просмотровВчера в 10:03
А еще вам может понравиться