Эрнан Креспо сравнил поражение Аргентины от Франции с книгой Маркеса «Хроника объявленной смерти»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что «альбиселесте» закономерно вылетели с чемпионата мира.

«Это было похоже на книгу Габриэля Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти». Разочарование естественно в такой ситуации, но давайте будем честны: удивительно, что мы вообще прошли в плей-офф.

На самом деле, мы попали на чемпионат мира только благодаря Лионелю Месси. В команде было слишком много изменений, слишком много ситуаций, которые не поддавались логике», – приводит слова Креспо Football Italia.

Габриэль Гарсиа Маркес – колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии.

На русском языке «Хроника объявленной смерти» в том числе выходила под названием «История одной смерти, о которой все знали заранее».

Эрнан Креспо: «Лионель Месси – не Диего Марадона, он не выиграет чемпионат мира в одиночку»

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