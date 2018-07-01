Дешам о карточке Матюиди: «Почему бы не подать апелляцию? Сложно согласиться с этим решением»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что его команда должна оспорить желтую карточку Блеза Матюиди, из-за которой он пропустит четвертьфинальный матч с Уругваем.

«Я не знаю, за какие слова он получил желтую карточку, но Блез считает наказание несправедливым. Карточка была показана. Посмотрим, можно ли ее отменить. Почему бы не подать апелляцию? Сложно согласиться с этим решением судьи, я не знаю, в чем его причина.

После матча Блез поговорил с судьей. Если наказание оставят в силе, он будет с нами на следующей игре, даже если не сможет выйти на поле. Он очень важен для нас», – приводит слова Дешама L'Equipe.

Матюиди получил желтую карточку за разговор с арбитром после того, как Николас Отаменди грубо сбил Антуана Гризманна.

Матч Уругвай – Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

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