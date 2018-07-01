Отец Дзагоева: Алан сыграет с Испанией

Отец полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева Тарел Дзагоев заявил, что его сын сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.

«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел из Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену», – цитирует Дзагоева-старшего ТАСС.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.

Дзагоев получил травму в первой игре на турнире и больше не появлялся на поле.

Будь в контакте со спортом