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Отец Дзагоева: Алан сыграет с Испанией
Приятная новость для Черчесова.
Отец полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева Тарел Дзагоев заявил, что его сын сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.
«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел из Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену», – цитирует Дзагоева-старшего ТАСС.
- Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.
- Дзагоев получил травму в первой игре на турнире и больше не появлялся на поле.
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