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«Никогда не был помешан на футболе». Мексиканец, которого не приручил Арсен Венгер

«Никогда не был помешан на футболе». Мексиканец, которого не приручил Венгер
Илья Яшинин

35 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Карлос Вела доказывает: чтобы забивать голы, необязательно обожать игру.

В победной игре против сборной Германии Карлос Вела отбегал всего 58 минут, но коуч мексиканцев Хуан Карлос Осорио назвал нападающего одним из лучших игроков матча. Форвард безукоризненно выполнил установку тренера: на максимальных оборотах разрывал прессингом связку Сами Хедиры и Тони Крооса.

На следующий день после сенсации умер дедушка 29-летнего футболиста – Карлос почтил память любимого старика голом в ворота Южной Кореи. В 1/8 финала Вела будет тащить Мексику в противостоянии с Бразилией. Успешный опыт у него уже есть: в финале ЧМ-2005 U-17 страйкер раздавил Марсело и компанию.

Карлос Вела забивает Бразилии на молодежном ЧМ-2005

Карлос Вела забивает Бразилии на молодежном ЧМ-2005Getty Images

Это сейчас главной звездой сборной Мексики называют Хавьера Эрнандеса. 13 лет назад Чичарито был в тени Велы – на юношеском ЧМ Карлос забил пять мячей и получил «Золотую бутсу». Через несколько недель после финала турнира на 16-летнего парня вышел Арсен Венгер и убедил подписать долгосрочный контракт с «Арсеналом».

Из-за визовых трудностей перспективный нападающий сначала переехал в Испанию. После небольшой стажировки в «Сельте» тинейджера отдали в аренду «Саламанке» из Сегунды – там Карлос отыграл сезон, забил восемь голов и подтвердил статус потенциального суперстара.

«Задатки звездного футболиста? Абсолютно точно. Я постоянно говорил Веле, что у него есть все данные, чтобы заиграть на элитном уровне в любом топ-клубе Европы. Но все решается не только талантом. Нужна ментальная сила и, прежде всего, желание», – тренер «Саламанки» в сезоне-2006/07 Хави Лопес хорошо запомнил мексиканца.

Следующий футбольный год янгстер провел в стартовом составе «Осасуны», которая тогда выступала в Примере. В итоге к 18 годам Карлос в полном объеме отработал два сезона на взрослом уровне и получил испанское гражданство. Проблемы с визой отпали, перспективы футболиста казались космическими, поэтому в 2008-м Венгер, наконец, выделил парню обещанный шкафчик в раздевалке «Арсенала».

В первом же полном матче мексиканец оформил хет-трик – в Кубке Лиги пострадал «Шеффилд Юнайтед». Венгер методично вливал новичка в игру и даже выпускал в Лиге чемпионов. «Он очень одаренный, быстрый и умный игрок с отличной техникой. Нужно добавить напористости и решительности – как только это появится в игре Карлоса, он быстро станет страйкером мирового уровня», – француз разработал теорию успеха, но не сумел применить ее на практике.

Вела полюбился лондонским фанатам за красивые голы (часто закидывал вратарям за уши) и развивался до заоблачных показателей в симуляторе FIFA, но не сумел адаптироваться к жизни на Туманном Альбионе. Переломным моментом стал сентябрь 2010-го. Карлос поучаствовал в организации шумной вечеринки после матча Мексика – Колумбия и попал под обстрел федерации футбола.

Велу отстранили от международных матчей на полгода, в то время как мастодонтам вроде Рафы Маркеса просто выписали штраф. В нагрузку мексиканские медиа начали писать, что Карлос просто недостаточно сильно любит футбол и у него не всегда есть желание выходить на поле. Игрок нашел в этих заявлениях долю правды, но все равно затаил обиду.

После инцидента мексиканец оформил три гола в двух играх за «Арсенал» и замолчал до зимнего трансферного окна. Расшевелить увядающего форварда взялся Рой Ходжсон из «Вест Бромвича»: «Арсенал» не совершает ошибки, когда подписывает молодых игроков. Я хотел заполучить Велу еще в «Фулхэме», поэтому попросил Венгера сообщить, когда можно вести переговоры». Карлос старался, но вернулся на прежний уровень уже за пределами Англии.

«Реал Сосьедад» дал футболисту все необходимое: свободу от давления, спокойную атмосферу, знакомую языковую среду и солнце. В Сан-Себастьяне Вела оформил устрашающий тандем с Антуаном Гризманом и в сезоне-2013/14 вывел команду в Лигу чемпионов. 15 голов и 12 ассистов сделали из мексиканца настоящего топа по меркам Ла Лиги – только Криштиану Роналду, Лионель Месси, Диего Коста и Алексис Санчес набрали больше очков по системе «гол+пас».

Дальше пути Гризманна и Велы разошлись. Француз съездил на ЧМ-2014 и заработал приглашение в «Атлетико», а обидчивый мексиканец в очередной раз отказался от вызова в сборную и остался в «Сосьедаде». 73 гола в 250 матчах сделали из Карлоса легенду клуба – в списке лучших бомбардиров команды он находится на 10 строчке.

Вела мог добиться значительно большего, но как признался еще четыре года назад, просто этого не хотел: «Я никогда не был так помешан на футболе, чтобы, к примеру, сказать: «Я – фанат мадридского «Реала» и буду с ним до конца». Я люблю играть, но когда матч завершается, для меня заканчивается и футбол. После свистка мне не очень нравится о нем говорить». Пропуск тренировки из-за концерта Криса Брауна – типичный Карлос, у которого спорт не всегда в приоритете.

Когда зимой Вела сменил Ла Лигу на MLS и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси», в Мексике заговорили, что футболист сдался и поехал завершать карьеру. В действительности игрок намеренно сделал такой ход, чтобы быть свежее к чемпионату мира – федерацию он давно простил.

Карлос Вела

Карлос ВелаGetty Images

«В «Сосьедаде» мне пришлось бы играть в Лиге Европы – с таким насыщенным графиком я подошел бы к ЧМ истощенным. Каждый может думать, что хочет. Но это моя карьера и мое решение, которое делает меня счастливым», – ответил хейтерам Карлос. Он не болеет игрой так же, как Роналду. На него злятся, потому что он не развил природный талант. Но обвинять Велу не в чем – он просто играет в свое удовольствие и остается честным перед собой.

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