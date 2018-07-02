«Никогда не был помешан на футболе». Мексиканец, которого не приручил Арсен Венгер

В победной игре против сборной Германии Карлос Вела отбегал всего 58 минут, но коуч мексиканцев Хуан Карлос Осорио назвал нападающего одним из лучших игроков матча. Форвард безукоризненно выполнил установку тренера: на максимальных оборотах разрывал прессингом связку Сами Хедиры и Тони Крооса.

На следующий день после сенсации умер дедушка 29-летнего футболиста – Карлос почтил память любимого старика голом в ворота Южной Кореи. В 1/8 финала Вела будет тащить Мексику в противостоянии с Бразилией. Успешный опыт у него уже есть: в финале ЧМ-2005 U-17 страйкер раздавил Марсело и компанию.

Карлос Вела забивает Бразилии на молодежном ЧМ-2005Getty Images

Это сейчас главной звездой сборной Мексики называют Хавьера Эрнандеса. 13 лет назад Чичарито был в тени Велы – на юношеском ЧМ Карлос забил пять мячей и получил «Золотую бутсу». Через несколько недель после финала турнира на 16-летнего парня вышел Арсен Венгер и убедил подписать долгосрочный контракт с «Арсеналом».

Из-за визовых трудностей перспективный нападающий сначала переехал в Испанию. После небольшой стажировки в «Сельте» тинейджера отдали в аренду «Саламанке» из Сегунды – там Карлос отыграл сезон, забил восемь голов и подтвердил статус потенциального суперстара.

«Задатки звездного футболиста? Абсолютно точно. Я постоянно говорил Веле, что у него есть все данные, чтобы заиграть на элитном уровне в любом топ-клубе Европы. Но все решается не только талантом. Нужна ментальная сила и, прежде всего, желание», – тренер «Саламанки» в сезоне-2006/07 Хави Лопес хорошо запомнил мексиканца.

Следующий футбольный год янгстер провел в стартовом составе «Осасуны», которая тогда выступала в Примере. В итоге к 18 годам Карлос в полном объеме отработал два сезона на взрослом уровне и получил испанское гражданство. Проблемы с визой отпали, перспективы футболиста казались космическими, поэтому в 2008-м Венгер, наконец, выделил парню обещанный шкафчик в раздевалке «Арсенала».

В первом же полном матче мексиканец оформил хет-трик – в Кубке Лиги пострадал «Шеффилд Юнайтед». Венгер методично вливал новичка в игру и даже выпускал в Лиге чемпионов. «Он очень одаренный, быстрый и умный игрок с отличной техникой. Нужно добавить напористости и решительности – как только это появится в игре Карлоса, он быстро станет страйкером мирового уровня», – француз разработал теорию успеха, но не сумел применить ее на практике.

Вела полюбился лондонским фанатам за красивые голы (часто закидывал вратарям за уши) и развивался до заоблачных показателей в симуляторе FIFA, но не сумел адаптироваться к жизни на Туманном Альбионе. Переломным моментом стал сентябрь 2010-го. Карлос поучаствовал в организации шумной вечеринки после матча Мексика – Колумбия и попал под обстрел федерации футбола.

Велу отстранили от международных матчей на полгода, в то время как мастодонтам вроде Рафы Маркеса просто выписали штраф. В нагрузку мексиканские медиа начали писать, что Карлос просто недостаточно сильно любит футбол и у него не всегда есть желание выходить на поле. Игрок нашел в этих заявлениях долю правды, но все равно затаил обиду.

После инцидента мексиканец оформил три гола в двух играх за «Арсенал» и замолчал до зимнего трансферного окна. Расшевелить увядающего форварда взялся Рой Ходжсон из «Вест Бромвича»: «Арсенал» не совершает ошибки, когда подписывает молодых игроков. Я хотел заполучить Велу еще в «Фулхэме», поэтому попросил Венгера сообщить, когда можно вести переговоры». Карлос старался, но вернулся на прежний уровень уже за пределами Англии.

«Реал Сосьедад» дал футболисту все необходимое: свободу от давления, спокойную атмосферу, знакомую языковую среду и солнце. В Сан-Себастьяне Вела оформил устрашающий тандем с Антуаном Гризманом и в сезоне-2013/14 вывел команду в Лигу чемпионов. 15 голов и 12 ассистов сделали из мексиканца настоящего топа по меркам Ла Лиги – только Криштиану Роналду, Лионель Месси, Диего Коста и Алексис Санчес набрали больше очков по системе «гол+пас».

Дальше пути Гризманна и Велы разошлись. Француз съездил на ЧМ-2014 и заработал приглашение в «Атлетико», а обидчивый мексиканец в очередной раз отказался от вызова в сборную и остался в «Сосьедаде». 73 гола в 250 матчах сделали из Карлоса легенду клуба – в списке лучших бомбардиров команды он находится на 10 строчке.

Вела мог добиться значительно большего, но как признался еще четыре года назад, просто этого не хотел: «Я никогда не был так помешан на футболе, чтобы, к примеру, сказать: «Я – фанат мадридского «Реала» и буду с ним до конца». Я люблю играть, но когда матч завершается, для меня заканчивается и футбол. После свистка мне не очень нравится о нем говорить». Пропуск тренировки из-за концерта Криса Брауна – типичный Карлос, у которого спорт не всегда в приоритете.

Когда зимой Вела сменил Ла Лигу на MLS и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси», в Мексике заговорили, что футболист сдался и поехал завершать карьеру. В действительности игрок намеренно сделал такой ход, чтобы быть свежее к чемпионату мира – федерацию он давно простил.

Карлос ВелаGetty Images

«В «Сосьедаде» мне пришлось бы играть в Лиге Европы – с таким насыщенным графиком я подошел бы к ЧМ истощенным. Каждый может думать, что хочет. Но это моя карьера и мое решение, которое делает меня счастливым», – ответил хейтерам Карлос. Он не болеет игрой так же, как Роналду. На него злятся, потому что он не развил природный талант. Но обвинять Велу не в чем – он просто играет в свое удовольствие и остается честным перед собой.

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