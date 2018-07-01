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Лукас Билья последовал примеру Хавьера Маскерано и объявил об уходе из сборной Аргентины
Не самая страшная потеря для «альбиселесте».
32-летний полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья объявил об уходе из национальной сборной.
«Мне пора уступить место другим игрокам и быть честным перед собой. У Аргентины есть новое поколение, богатое талантами, настало их время», – приводит слова Бильи Goal.
- Сборная Аргентины покинула чемпионат мира в России, уступив в 1/8 финала французам – 3:4.
- Кроме Бильи, об уходе из сборной объявил другой игрок «альбиселесте» – Хавьер Маскерано.
- Билья провел на ЧМ-2018 54 игровых минуты.
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