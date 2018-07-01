Лукас Билья последовал примеру Хавьера Маскерано и объявил об уходе из сборной Аргентины

32-летний полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья объявил об уходе из национальной сборной.

«Мне пора уступить место другим игрокам и быть честным перед собой. У Аргентины есть новое поколение, богатое талантами, настало их время», – приводит слова Бильи Goal.

Сборная Аргентины покинула чемпионат мира в России, уступив в 1/8 финала французам – 3:4.

Кроме Бильи, об уходе из сборной объявил другой игрок «альбиселесте» – Хавьер Маскерано.

Билья провел на ЧМ-2018 54 игровых минуты.

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