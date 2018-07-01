Дзюба: «Надеюсь, футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за нас»

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.

«Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. На протяжении 95 минут, 100 минут – сколько будет – нужно вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на своем максимуме, а даже выше, на 200-300%, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.

Будет очень тяжело, нужно будет терпеть, сохранять спокойствие и физически чувствовать себя очень хорошо. Главное – обернуть всю поддержку, все эмоции в результат, мы должны показать неимоверную самоотдачу. Я надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за нас», – сказал Дзюба в интервью FIFA TV.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.

Дзюба в трех матчах на чемпионате мира забил 2 мяча.

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