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Боатенг: «Лёв должен остаться. Мы не смогли претворить в жизнь его четкие указания»

Боатенг: «Лёв должен остаться. Мы не смогли претворить в жизнь его четкие указания»
Eurosport

27 мин. назад

Джером против перемен.

Защитник сборной Германии Джером Боатенг не собирается уходить из национальной команды. По мнению игрока, Йоахим Лёв тоже должен остаться.

«Уйти из сборной? Передо мной никогда не стоял такой вопрос. Я считаю, что еще не достиг пика своей карьеры. Совершенно точно хочу продолжить играть за сборную.

Лёв в любом случае должен остаться в сборной. Тренер давал нам четкие указания, мы не смогли претворить их в жизнь. Нельзя во всем винить Озила. Он такой же человек. Нельзя направлять всю критику в адрес одного человека. Это ответственность всей команды. Озил – художник с мячом, а не боец», – приводит слова Боатенга Sports.ru со ссылкой на Die Welt.

  • На ЧМ-2018 Германия впервые в истории не вышла из группы.
  • Ранее немцы при Лёве неизменно доходили минимум до полуфинала на каждом крупном турнире.

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