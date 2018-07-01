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Роман Зобнин обрабатывает мяч, Артем Дзюба демонстрирует технику и еще 3 суперскилла русских игроков

Зобнин обрабатывает мяч, Дзюба демонстрирует технику и еще 3 суперскилла русских игроков
Артем Мазилкин

1 час назад

Лучшие кадры игроков Станислава Черчесова.

Денис Черышев возит мяч

Скиллы сборной России

Артем Дзюба демонстрирует технику

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Роман Зобнин искусно обрабатывает мяч

Скиллы сборной России
  • Шутки шутками, но под руководством Станислава Черчесова Россия впервые вышла из группы чемпионата мира, показав реально крутые скиллы.
  • Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00. Вне зависимости от результата парни – красавчики.

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