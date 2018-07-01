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Роман Зобнин обрабатывает мяч, Артем Дзюба демонстрирует технику и еще 3 суперскилла русских игроков
Лучшие кадры игроков Станислава Черчесова.
Денис Черышев возит мяч
Артем Дзюба демонстрирует технику
Александр Самедов собирает комбинацию
Федор Смолов взламывает защиту
Роман Зобнин искусно обрабатывает мяч
- Шутки шутками, но под руководством Станислава Черчесова Россия впервые вышла из группы чемпионата мира, показав реально крутые скиллы.
- Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00. Вне зависимости от результата парни – красавчики.
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