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«Просто забейте 110 тысяч мячей в их ворота». Харламов дал напутствие России перед игрой с Испанией

«Просто забейте 110 тысяч мячей в их ворота». Харламов дал напутствие России перед игрой с Испанией
Eurosport

1 час назад

Дзюба уже прислушался к совету.

Российский комик Гарик Харламов выпустил напутствие для сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.

В ролике Харламов якобы раскрывает тактику испанцев на предстоящий матч: Андрес Иньеста всю игру будет бегать на левом фланге, Диего Коста симулирует нарушение на 25-й минуте, а Давид де Хеа просто боится Артема Дзюбы.

«Ну вот и все, я сделал все, что мог. Они раскрыли все свои карты, теперь, ребята, вам осталось просто обыграть их всех и забить 110 тысяч мячей в их ворота», – подытожил Харламов.

  • Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.
  • На групповом этапе Россия заняла второе место, выступая в одном квартете с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.
  • Испания вышла с первого места из группы с Португалией, Ираном и Марокко.

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