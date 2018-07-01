«Просто забейте 110 тысяч мячей в их ворота». Харламов дал напутствие России перед игрой с Испанией
Дзюба уже прислушался к совету.
Российский комик Гарик Харламов выпустил напутствие для сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.
В ролике Харламов якобы раскрывает тактику испанцев на предстоящий матч: Андрес Иньеста всю игру будет бегать на левом фланге, Диего Коста симулирует нарушение на 25-й минуте, а Давид де Хеа просто боится Артема Дзюбы.
«Ну вот и все, я сделал все, что мог. Они раскрыли все свои карты, теперь, ребята, вам осталось просто обыграть их всех и забить 110 тысяч мячей в их ворота», – подытожил Харламов.
- Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.
- На групповом этапе Россия заняла второе место, выступая в одном квартете с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.
- Испания вышла с первого места из группы с Португалией, Ираном и Марокко.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте