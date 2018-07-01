Давид Сильва: «Играть против России не менее трудно, чем против Бразилии»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва поделился ожиданиями от матча против сборной России в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

«Играть против сборной России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, чем, например, со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне», – сказал Сильва.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.

Сильва на ЧМ-2018 провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

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