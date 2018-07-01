«Даже Лука Модрич был не так хорош, как Кристиан Эриксен». В Нижнем сыграют лучшие полузащитники ЧМ

Лучшая защита на чемпионате мира – у Бразилии и Уругвая. Лучшая пара нападающих – Кавани с Суаресом. Самый классный подбор полузащитников у Испании, но наиболее влиятельные игроки бегают за Хорватию и Данию. По степени важности для команды никто не может сравниться с Модричем и Эриксеном.

Их лидерский статус поражает исходя из бэкграунда – в детстве они были крайне субтильными, даже повзрослев предпочитают отдать передачу, чем ударить самим. Оба пошли против стереотипа, что звездами становятся только физически крепкие ребята.

Тренеры «Хайдука» забраковали Луку за низкий рост и хилые мышцы. Модрич ответил отличным стартом карьеры в «Динамо», после чего заслужил повышение в «Тоттенхэм». Англичан не смутило телосложение хорвата – Лука избегал единоборств и отсекал соперников ударной работой с мячом.

Лука МодричGetty Images

«Мы просматривали Модрича в матче с Шотландией. Они пытались его запугать, нанести травму, но, если честно, даже не могли приблизиться к нему. Он вел шоу, задавал ритм игры. Для меня его физические данные никогда не были проблемой», – вспоминал бывший спортдир «шпор» Дамьен Комолли.

Когда сомнения закрадывались насчет физики Эриксена, Франк де Бур пускал в ход цифры. По статистике, Кристиан даже в плохой для себя день наматывает 13-14 км. Де Бур отмечает, что это еще не все – примерно два километра Эриксен пробегает на высокой скорости.

«Даже я мог бы в свои годы пробегать по 14 км за игру, но Крис делает это на рывках. Два километра из этих 13-14 км он пробегает со скоростью 20 км/ч. Вот почему его так трудно поймать», – расшифровал тренер Эриксена по «Аяксу».

Тактическая эволюция между парнями тоже достаточно схожа. Взрослую карьеру они начинали в качестве десятых номеров, со временем опустились чуть глубже. Модрич играет восьмого номера в «Реале», Эриксен номинально исполняет плеймейкера в «Тоттенхэме», но часто отходит за мячом и разыгрывает его из глубины.

Многообразие навыков помогает их клубам в позиционной игре. Модрич продвигает мяч за счет дриблинга и умного слаломного движения. Эриксен подключает в атаку крайних защитников (важная опция с учетом Кейна в штрафной) и разбрасывается кроссами в стиле Де Брёйне (еще более важная опция с учетом Кейна в штрафной).

Кристиан Эриксен, Харри КейнGetty Images

В сборных они вообще заслужили статус икон. Перед началом ЧМ-2018 Славен Билич заметил, что Модрич сильно возмужал по сравнению с тем периодом, когда Хорватию тренировал он. В России зрелость Луки проявилась во всех трех матчах группового этапа.

Против Нигерии Модрич перемещался между позициями опорника и десятки, устанавливал контроль над мячом и здорово делил обязанности с Иваном Ракитичем. Против Аргентины на первый план вышли навыки обращения с мячом – Модрич пробивал прессинг Сампаоли и запускал контратаки. Наконец, с Исландией Лука появился в старте, даже несмотря на то, что матч не имел никакого значения. Вместо того, чтобы поберечь силы для плей-офф, он выстраивал атаки Хорватии из глубины.

Восхождение Эриксена на вершину выглядит еще более захватывающе. Четыре года назад его публично отчитал бывший тренер сборной Мартен Ольсен. Старику не понравилось, что Кристиан убегает от ответственности, и пригнал ему отличный пример в лице Роналду. Эриксен прислушался и включил режим мастера.

При Оге Харейде мужчина получил свободную роль и поработал над голами. В какой-то степени это вынужденная мера: если в «Тоттенхэме» моменты завершает Кейн, то в сборной такого нападающего просто нет. Эриксен выполнил просьбу Де Бура: тот советовал ему откликаться на скидки нападающего, как это делал Рафаэль ван дер Варт.

ЭриксенGetty Images

Как итог: к плей-офф ЧМ Кристиан подходит с невероятными показателями. С сезона-2016/17 только Де Брёйне насоздавал в АПЛ больше моментов, чем Эриксен. В сборной Дании Кристиан забил 11 голов в 12 последних матчах. Столько же, сколько в предыдущих 44 за клуб. По сути, Эриксен вжился в две роли сразу – ассистирует в «Тоттенхэме», заколачивает голы в национальной команде.

На групповом этапе Дании откровенно повезло. Даже Харейде признал, что лучшую игру в квартете показала Перу – латиносы заслужили победу против датчан. Главная причина, почему скандинавы вышли в плей-офф, вновь в Эриксене – он поучаствовал в обоих голах сборной (гол с Австралией, пас против Перу) и половине атак, которые завершились ударом.

К хорватам, наоборот, не подкопаться. Благодаря крутому Модричу команда досрочно вышла из группы, а сам полузащитник заслужил кучу комплиментов от партнеров. Деян Ловрен предложил отдать «Золотой мяч» Луке, а Ракитич вообще уверял: Модрич прилетел в футбол из космоса.

На бумаге Хорватия – явный фаворит матча, Модрич – с небольшим отрывом, но тоже фаворит индивидуального версуса. У Эриксена дополнительная мотивация. За несколько месяцев до турнира Харейде заметил: «Даже в «Реале» и «Барсе» я не могу найти полузащитников лучше. Даже Модрич не так хорош, как Кристиан».

Матч в Нижнем – возможность узнать, так это на самом деле или нет, и сравнить двух лучших полузащитников чемпионата мира.

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