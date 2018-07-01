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Денис Черышев и Федор Смолов начнут матч с Испанией в запасе

Черышев и Смолов начнут матч с Испанией в запасе
Eurosport

3 мин. назад

Игра уже вот-вот!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выбрал состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.

Россия сыграет в следующем составе: Игорь Акинфеев (ЦСКА) – Юрий ЖирковЗенит»), Федор Кудряшов («Рубин), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА) – Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Самедов («Спартак») – Артем ДзюбаАрсенал»).

  • Матч Испания – Россия пройдет в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.
  • На групповом этапе Россия заняла второе место, Испания – первое.

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