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Денис Черышев и Федор Смолов начнут матч с Испанией в запасе
Игра уже вот-вот!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выбрал состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.
Россия сыграет в следующем составе: Игорь Акинфеев (ЦСКА) – Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА) – Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Самедов («Спартак») – Артем Дзюба («Арсенал»).
- Матч Испания – Россия пройдет в «Лужниках». Начало игры – в 17:00.
- На групповом этапе Россия заняла второе место, Испания – первое.
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